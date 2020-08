Becke. Ein 33-jähriger Dortmunder wurde am vergangenen Mittwoch in einem Warenhaus an der Urbecker Straße beim Diebstahl einer Basballkappe erwischt. Er hatte ein verbotenes Einhandmesser dabei. Die Polizei durchsuchte den Mann und fand zudem Cannabis. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.