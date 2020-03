Sacha Pütz ist ein gefragter Mann – und das in der ganzen Welt, denn er hat ein sehr seltenes Hobby. Das Fliegenbinden und -fischen. Und seine Modelle sind so perfekt und filigran gearbeitet, dass man kaum glauben kann, dass er das ohne Maschinen, sondern nur mit reiner Handarbeit hinbekommt. Seine Fliegen sind preisgekrönt, und seine Begeisterung für dieses bestimmte Hobby reißt jeden mit, der sich mit ihm darüber unterhält.

Ein Hobby, bei dem man durch die Welt kommt

Es ist ein Hobby, das mit dem Reisen verbunden ist. Und die Orte, wo er fischt oder zu Kongressen eingeladen wird, liegen nicht gerade um die Ecke. So wurde der 49-jährige Hemeraner beispielsweise im September des vergangenen Jahres zu einer Messe eingeladen, wo sich die weltbesten Lachsfliegenbinder – ausgesucht aus 40 Nationen – treffen. Veranstalter ist die Atlantic Salmon Fly International (ASFI). Nach Seattle, Kanada fand die Veranstaltung in Sara Cruse in der Nähe von New York statt.

Sacha Pütz, der nicht nur vier deutsche Meistertitel errungen hat, sondern mehrfach international überzeugt hat, hat sich in den vergangenen 25 Jahren einen Namen gemacht Denn er bindet nicht alltägliche, sondern historische Fliegen.

Fliegenfischer Sacha Pütz lässt die Lachse nach dem Fischen wieder weiterziehen. Foto: Privat

„Zwischen vier und 15 Stunden dauert es manchmal, bis die Lachsfliege perfekt ist“, sagt der Hemeraner., „es ist mir wichtig, dass die alte Technik aus dem 18. und 19. Jahrhundert nicht in Vergessenheit gerät“, erklärt Sacha Pütz. Die Lachsfliege zu binden, ist am schwierigsten, in diesem Gebiet gehört der Hemeraner zur Weltspitze.

Der Hemeraner benutzt die Federn von Truthahn, Strauß, Goldfasan oder auch vom Schwan. Es entstehen kleine Kunstwerke, und wenn die Experten fachsimpeln, kommen Laien nicht mit. Da fallen dann Begriffe wie „Green Highlander“ oder „Jock Scott“.

Wenn es geht, fliegt Sacha Pütz auch zum Fischen, unter anderem nach Norwegen. In verschiedenen Bereichen – der Angler nennt es Pool – werden dann gezielt und mit zeitlicher Begrenzung Lachse gefischt. Dabei steht der Hemeraner im Gewässer. Um die Art zu schützen, werden meist die weiblichen Fische wieder ins Wasser gelassen.

Dabei braucht man inmitten der wundervollen Natur vor allem eines: Geduld. „Es gibt Leute, die gehen zehn Jahre auf Lachs und haben keinen einzigen Fisch gefangen“, so der Hemeraner, der das letzte Mal sein Glück kaum fassen konnte. Eigentlich wollte er nach seiner Ankunft „nur mal kurz gucken“. Und dann war es tatsächlich so weit.

Lachs zieht Schnur 150 Meter flussabwärts

„Ein Lachs biss an und zog die Schnur 150 Meter flussabwärts. Ich habe mich nach Hilfe umgeschaut, aber da war erst niemand“, erinnert sich Sacha Pütz. Er holte das Prachtexemplar aus dem Wasser, das 15 Kilogramm wog.

Der Fisch sei silberblank und voller Power gewesen. Ein großartiger Start in seine Angelwoche. „Überhaupt war 2019 mein Lachsjahr“, freut sich Sacha Pütz noch im Nachhinein, denn es kamen noch drei Meerforellen im Juni und fünf Lachse im Juli hinzu. Sacha Pütz lässt die Fische nach dem Fang weiterziehen.