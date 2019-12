Eine ganz persönliche Christbaumkugel

Christbaumkugeln gibt es in den verschiedensten Formen – aus Glas oder aus Plastik, in Rot, Gold oder Silber, mit Schneeflocken-, Zweigen-, Rentier- oder Engelchen-Motiven. Der Weihnachtsschmuck verleiht zum großen Fest vielen Tannenbäumen eine besondere Note. Etwas Besonderes hat sich die Frönsbergerin Britta Roth überlegt: Ganz individuell gestaltete Christbaumkugeln mit dem Namen von Familienmitgliedern, Freunden oder Haustieren.

Das Ganze dauert eigentlich nur knapp fünf Minuten. Britta Roth erstellt auf ihren Laptop eine Vorlage zum Motiv. Ähnlich wie im Programm Word tippt sie einen Namen in die Oberfläche und ergänzt die Grafik noch mit ein paar Sternen. Dann trägt sie eine Folie auf eine Arbeitsfläche auf und führt sie in die Plotter-Maschine ein, die so ähnlich aussieht wie ein Laminiergerät. Mit dem passenden Knopfdruck rattert der Plotter und schneidet die Form aus der Folie aus.

Vom Schnittmusterzur bedruckten Kugel

Mit einem Hook, einer Entgitterungshilfe, die etwas dem Besteck von Zahnärzten ähnelt, trennt Britta Roth die Vinyl-Folie von der Übertragungsfolie ab und trägt die kleinen Sternchen und die Buchstaben des Namens auf eine weiße Weihnachtskugel auf. Und schon ist sie fertig: die personalisierte Weihnachtsbaumkugel, ein achtes Unikat.

In fünf Minuten ist eine personalisierte Weihnachtsbaumkugel erstellt. Hier mit dem Logo des Iserlohner Kreisanzeigers. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

„Wenn man ein Geschenk macht, ist es gar nicht so wichtig, wie viel das kostet. Es muss zu dem Menschen passen. Dann zeigt man, dass man sich Gedanken gemacht hat“, erklärt Britta Roth. Die 36-jährige hat sich seit ihrer Jugend immer mal wieder mit Bastel- oder Näharbeiten beschäftigt. Vor mehr als einem Jahr hat sie das Plotten für sich entdeckt. Ihr damaliger Chef verwendet einen größeren Schneidplotter, um Plakate in einer Größe von DIN-A0 oder besonders geschnittene Flyer zu drucken.

Sie ist interessiert und legt sich bald auch eine kleinere Plotter-Maschine zu. Unter anderem lädt sie sich aus dem Internet Schnittmuster herunter, die sie mithilfe des Plotters in Form schneidet und dann für Nähvorlagen oder Drucke verwendet. Mit einer Heißtransferpresse, die später ihre Bastelsammlung ergänzt, presst sie die Muster auf selbst genähte Kleidungsstücke auf. So sind sie fest und trennen sich nicht beim ersten oder zweiten Waschgang ab. Auch Muster für Holz- oder Glasoberflächen druckt sie mit dem Plotter aus, um diese auf die jeweilige Fläche zu brennen oder zu ätzen. „Das Feld für das Plotten ist utopisch groß. Es gibt so viele Ideen und es ist einfach irre, was damit alles möglich ist“, sagt die 36-Jährige. Als Geschenk probiert sie auch die mit geplotteten Folien bedruckten Weihnachtskugeln aus. „Das ist super angekommen“, sagt die Frönsbergerin.

Seitdem hat sie ihrer Familie, Freunden und Teilen der Dorfgemeinschaft schon ihre eigenen personalisierten Kugeln geplottet. Auf dem Wichtelmarkt war sie Ende November mit einem Stand vertreten und hat vor Ort mit Plotter-Maschine und Computer den individuellen Weihnachtsschmuck erstellt. „Manche hätten sich auch das Wappen des Fußballvereins auf der Kugel gewünscht. Das war aber auf die Schnelle nicht möglich“, erinnert sich Britta Roth. Der Andrang sei aber groß gewesen.

Freude der Beschenktenist die Motivation

Wie viele Aussteller auf dem Wichtelmarkt bietet Britta Roth ihre Werke nicht gewerblich an. „Das Schönste ist für mich das Strahlen in den Gesichtern der Leute, denen ich damit eine Freude gemacht habe“, beschreibt sie die Motivation hinter ihren Bastelarbeiten. Seit neuestem beschäftigt sie sich mit einem neuen Design. Neben den Menschen sollen auch die Haustiere mit Namen am Weihnachtsbaum vertreten sein. Der Name des Hundes Hundes oder der Katze ist dann mit Tatzen anstatt der üblichen Sterne geschmückt.