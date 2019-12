Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher wieder in Deilinghofen aktiv

Deilinghofen. Die Einbruchserie vor allem in Deilinghofen hält an. Am Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster im Parterre eines Wohnhauses Am Knapp auf und durchsuchten die Räume. Die Einbrecher nahmen Schmuck an sich und flüchteten bislang unerkannt. Es entstand Sachschaden. Die Polizei in Hemer bittet um Hinweise unter 02372/90990.