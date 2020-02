Einbrecher sprengen Sparkassenautomaten bei Real

Ein Sparkassenautomat im Real-Markt in Hemer wurde von Einbrechern gesprengt. Das löste einen Brand aus.

Hemer. Um 3.34 löste der Einbruchmeldealarm des Supermarkts aus. Die Sprengung sorgte ebenfalls für einen Kleinbrand und Rauchentwicklung im Markt.

Einbrecher haben am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr einen Geldautomaten im Real-Markt gesprengt. Dies sorgte auch für einen Kleinbrand und für Rauchentwicklung im Supermarkt. Laut Polizei löste um 3.24 der Einbruchsmeldealarm des Supermarkts an der Urbecker Straße aus. Mit Eintreffen stellten die Polizisten eine eingeschlagene Scheibe fest. Zeitgleich bemerkten die Beamten Rauch im Markt und riefen die Feuerwehr hinzu. Die Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten, nach einer Begehung des Ortes erkannten die Polizisten die Ursache der Rauchentwicklung: Unbekannte hatten einen Sparkassenautomaten gesprengt. Die Ermittlungen vor Ort dauern an.

Laut Feuerwehr löste die Sprinkleranlage sofort aus, gegen sechs Uhr waren die Löscharbeiten erledigt. Die Belüftungsmaßnahmen dauerten gegen 7 Uhr aber noch an. Neben der hauptamtlichen Wache waren noch die Löschzüge Mitte, Nord und Sundwig im Einsatz. Der Schaden ist noch unbekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass die verderblichen Waren im Markt durch den Rauch Schaden genommen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02372/90990. Insbesondere fragt die Polizei: Wem sind gegen 3.30 Uhr im Bereich der B 7 und der Urbecker Straße Fahrzeuge/Zweiräder entgegengekommen?