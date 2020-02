Hemer. In den vergangenen Tagen wurde am Höcklingser Weg in eine Wohnung eingebrochen. Unbekannte beschädigten die Scheibe der Terrassentür, so dass sie die Tür von außen öffnen konnten. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Zur möglichen Beute kann die Polizei noch keine Angaben gemacht werden. Einen weiteren Einbruch gab es an der Steinstraße. Unbekannte hatten am Sonntag oder in der folgenden Nacht eine Scheibe eingeschlagen. Es wurde jedoch scheinbar nichts gestohlen.