Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Hemer. Einbrecher waren in den vergangenen Tagen auf dem Stübecken und in der Innenstadt aktiv. Am Josef-Winkler-Weg hebelten Einbrecher am Donnerstag zwischen 8.30 und 18.30 Uhr die Terrassentür zu einem Wohnhaus auf. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. An der Parkstraße versuchten Unbekannte innerhalb der letzten Woche die Haustür eines Hauses aufzubrechen. Dieser Versuch misslang und die Tür hielt stand. Auch hier entstand Sachschaden. Die Polizei bietet Beratungen zum Einbruchschutz an. Die Fachleute sind erreichbar unter 02372/ 9099-5510 oder-5511.