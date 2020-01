Ein Schuldenberg, der „noch vertretbar“ ist

Es ist eine Zahl mit Gewicht: 95,3 Millionen. So viele Altschulden hat die Stadt Hemer bisher angehäuft. Ein Betrag, mit dem man überm Daumen gepeilt wahlweise 23.875 Tonnen Brötchen, 381 Wohnhäuser mit fünf Zimmern oder das Picasso-Gemälde Dora Maar mit Katze kaufen könnte. Es ist aber auch eine Zahl, die laut Stadtkämmerer Sven Frohwein noch vertretbar ist – besonders im Vergleich zu anderen Kommunen.

Betrachtet man die Pro-Kopf-Verschuldung, liegt Hemer mit 2678 Euro noch unter dem NRW-Durchschnitt von 3402 Euro pro Einwohner und setzt sich deutlich von so manchen Ruhrgebietskommunen ab, die wie Mülheim 10.105 Euro Schulden pro Einwohner zu bewerkstelligen haben. Allerdings ist Hemer auch nicht so gut aufgestellt wie beispielsweise Düsseldorf (1437 Euro Schulden pro Kopf) oder Dinslaken (1283 Euro Schulden pro Kopf).

Niedrige Zinsen, hohe Konjunktur und Sanierungsstau

Die Nachbarstädte Menden (2286 Euro Schulden pro Kopf) und Balve (2575 Euro Schulden pro Kopf) weisen laut dem Statistischen Landesamt eine leicht niedrigere Pro-Kopf-Verschuldung auf. Altena ist dagegen mit 5 010 Euro pro Einwohner tiefer verschuldet. Allerdings beruhen die Daten von IT.NRW auf dem Jahr 2018, während die Stadt die aktuellen Zahlen für 2020 angegeben hat. Ebenfalls zu erwähnen ist, dass die Schulden der Stadt in den kommenden Jahren weiter steigen werden – und das hat auch einen Grund.

Im Moment befindet sich die Stadt laut Kämmerer Sven Frohwein in einer Zeit der Investitionen. Danach soll eine Zeit des Sparens folgen. Foto: Selina Sielaff

Es kommen nämlich, so beschreibt es Sven Frohwein, gerade drei Dinge zusammen. Einerseits sind gerade die Zinsen niedrig, die Konjunktur ist (noch) gut und viele städtische Gebäude und Straßen bedürfen einer Sanierung. Drei Gründe für Investitionen, so der Kämmerer. Und tatsächlich gehen laut Frohwein etwa zwei Drittel der Altschulden, rund 50,2 Millionen, auf sogenannte Investitionskredite zurück. Und im Gegensatz zu den rund 37,3 Millionen Kassenkrediten, die gewissermaßen zur Deckung der laufenden Verwaltung verwendet wurden, stehe den Investitionskrediten ein Gegenwert gegenüber – seien es ein Freibad, sanierte Gebäude oder Schulen.

Im Prinzip kann man es sich folgendermaßen vorstellen: Wäre die Stadt eine Privatperson, wären die Investitionskredite das Darlehen für das Haus, das nach Jahren in den eigenen Besitz übergeht. Kassenkredite sind für Kommunen dagegen das Pendant zum Dispo-Kredit. Gibt also Hemer in einem Haushaltsjahr mehr für laufende Kosten aus, als sie sich leisten kann, dann erhöhen sich die Kassenkredite.

In den Jahren 2009 bis 2012 hat Hemer mehr ausgegeben als sie eingenommen hat. Die Landesgartenschau und der Stadtumbau kam mit hohen Investitionen einher, mehrfach musste die Stadt in die Haushaltssicherung. Ein weiterer Aspekt, der die Altschulden der Stadt in die Höhe getrieben hat, seien, so Frohwein, die erheblichen Ertragseinbrüche aufgrund der Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2008 gewesen. Der Stadtkämmerer sieht die Verantwortung für Hemers Schuldenberg auch beim Land. „Über Jahrzehnte sind die Sozialleistungen über den kommunalen Finanzausgleich unterfinanziert worden“, sagt Sven Frohwein. Damit meint er unter anderem die Finanzierung für den Jugendbereich, die Kita-Finanzierung, den Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende und die Unterbringung von Geflüchteten.

Nach Investitionsphase ist Sparen angesagt

Aus diesem Grund würde er auch einen generellen Schuldenschnitt, der gerade in der Diskussion ist, willkommen heißen. „Ich glaube aber nicht, dass wir davon profitieren“, erklärt Frohwein. Wenn sich das Land für die Befreiung der Kommunen von den Altschulden entscheiden würde, würden, so schätzt es Frohwein ein, sicherlich erst einmal die hoch verschuldeten Ruhrgebietsstädte entlastet. Die hohe Kreisumlage belaste den Haushalt ebenfalls.

Insgesamt sieht Frohwein die Stadt Hemer gut aufgestellt. Würde die Stadt weniger ausgeben, würde das seiner Meinung zu einem Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden und Straßen führen. Würde die Stadt mehr ausgeben, wäre das laut Frohwein ebenso unvernünftig. „Nach der Investitionsphase sollte es eine Phase der Konsolidierung geben“, blickt er auf die Jahre nach 2023. Wichtig zu erwähnen findet er, dass die Tilgung der Schulden ebenfalls Teil des Haushaltsplan sind. „Rat und Verwaltung ist es über die Jahre gelungen, die Verschuldung in Hemer im Zaum zu halten“, betont er.