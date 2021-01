Ein Pakt für den Klima- und Umweltschutz

Sylvia Steiger leitet den neu eingerichteten Fachdienst „Klima und Umwelt“.

Hemer. Mit Beginn des Jahres 2021 wurde im Rathaus der Stadt Hemer der Fachdienst „Klima und Umwelt“ gegründet. Mit der neuen Verwaltungsstruktur stärken Politik und Verwaltung den Klima- und Umweltschutz in der Felsenmeerstadt, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Hemer. Das Rennen um die Fachdienstleitung hat Sylvia Steiger für sich entschieden und erläutert, welche Aufgaben ihrem Bereich übertragen wurden und welche Projekte als erstes angestoßen werden. Die städtische Mitarbeiterin stellte sich auch am Dienstag im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr in ihrer neuen Funktion vor.

„Der Rat setzt mit dem neuen Fachdienst ein deutliches Zeichen für einen ausgeprägten Umweltschutz, um den Charakter unserer landschaftlich reizvollen Heimat auch für zukünftige Generationen zu bewahren. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit Sylvia Steiger eine kompetente Fachdienstleiterin gefunden haben, die mit einem starken Team die kommenden Herausforderungen bewältigen wird“, zeigt sich Bürgermeister Christian Schweitzer zufrieden.

Sylvia Steiger verrichtet seit sieben Jahren ihren Dienst in der Verwaltung, wechselte aus dem Fachdienst Stadtplanung in den neuen Fachdienst „Klima und Umwelt“ und hat damit ihre berufliche Passion gefunden. „Klima- und Umweltschutz bedeuten, den nach uns folgenden Generationen eine lebenswerte, möglichst intakte Umwelt zu hinterlassen. Außerdem bedeutet es, die Schöpfung zu bewahren und sorgsam damit umzugehen“, erläutert die studierte Agrarwissenschaftlerin. Erste berufliche Erfahrungen sammelte sie bei der Unteren Landschaftsbehörde des Märkischen Kreises, ehe sich eine über zwei Jahrzehnte andauernde Beschäftigung in einem größeren Planungsbüro anschloss. Steiger: „Der Aufbau und die Leitung der Abteilung Ökologie und Bauleitplanung mit der Erstellung von Umweltgutachten, unter anderem zur Eingriffsregelung, zum Artenschutz, zu Gewässerrenaturierungen oder zur Umweltverträglichkeit von Vorhaben zählten dort zu meinen Aufgaben.“

Der Blick ist fortan wieder nach vorne, in die Zukunft gerichtet. Große Projekte wie die AvB/Nadler-Sanierung mit der Renaturierung des Westiger Baches oder die Modernisierung des Friedensparks stehen kurzfristig an. „Zudem würde ich gern eine weitere Altlastenverdachtsfläche im Stadtgebiet zunächst genauer untersuchen und dann gegebenenfalls sanieren lassen“, verrät Sylvia Steiger.

Allerdings wurden dem Fachdienst „Klima und Umwelt“ weitere Bestandsaufgaben der Hemeraner Verwaltung übertragen: Zum Beispiel die Unterhaltung von städtischen Grünflächen, der Stadtforst, die Gewässerunterhaltung, Stellungnahmen zu Bauvorhaben, ökologische Fachbeiträge zu städtebaulichen Vorhaben oder die Abfallberatung. Sylvia Steiger ist daher froh, mit Julia Kopecky, Christian Herrmann und Giuliano Rademacher eine schlagkräftige Mannschaft an ihrer Seite zu wissen. „Das sind erfahrene Kollegen, die über enormes Fachwissen verfügen“, streicht die Fachdienstleiterin heraus, „uns allen liegt der Klima- und Umweltschutz auch privat sehr am Herzen.“

Umwelt- und Klimaschutz lassen sich aber nicht einfach verordnen. Das ist allen Akteuren im Fachdienst völlig klar, er muss gelebt werden. Deshalb lautet das Credo: „Wir möchten das Umweltbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger weiter schärfen und Interesse an den Umweltthemen wecken. Erfolgreicher Umwelt- und Klimaschutz funktioniert nur mit Verständnis und gemeinsamem Handeln.“