Ein großer Stellenwert für Kultur in Hemer

Die lange Phase der Planung hat sich gelohnt: Mehr als 10.000 Besucher kamen am Muttertag 2019 in die Hemeraner Innenstadt, um die Premiere des Stadtfestes „Klatsch“ zu erleben. Die Stadt Hemer bezuschusste das Fest mit über 27.000 Euro. Im Kulturausschuss, der am Dienstag zum ersten Mal im Alten Amtshaus tagte, übernahm Kulturbüro-Chef Martin Hofmann die fachliche Bewertung der Veranstaltung und berichtete, wie sich die hohen Kosten zusammensetzen. „Unter anderem haben wir eine große Marketing-Kampagne gefahren, was auch nötig war“, sagte Martin Hofmann, „bei einer Wiederholung fallen in diesem Bereich vielleicht ein Drittel der Kosten an“. In diesem Jahr wurde für das Marketing knapp 10.000 Euro ausgegeben. Ein weiterer hoher Posten waren die Personalkosten; es fielen insgesamt 750 Arbeitsstunden an, die mit 20.000 Euro abgerechnet werden.

Der Erfolg von „Klatsch“steht außer Frage

„Der Erfolg steht außer Frage, die Frage ist, wie gehen wir weiter mit der Veranstaltung um. Kann das Fest über zwei Tage laufen, soll es im zweijährlichen Rhythmus stattfinden?“ fragte Martin Hofmann.

Bürgermeister Michael Heilmann sprach sich auf Grund des großen Erfolges für eine Fortführung der Veranstaltung aus. „Mir war es wichtig, bei der Premiere zu klotzen und nicht zu kleckern, und ich glaube, den Kollegen auch“, sagte er. Bei der tollen Veranstaltung sei auch das Hemeraner Regionale-Projekt vorgestellt und mit großem Bürgerinteresse diskutiert worden. Kämmerer Sven Frohwein will die Veranstaltung „Klatsch“ kostenmäßig mit 30.000 Euro deckeln, die in 2021 erneut stattfinden soll.

Kultur in Hemer ist mittlerweile ein breites Feld. Zum einen sind es die Veranstaltungen, die im Sauerlandpark stattfinden, zum anderen wird es im kommenden Jahr viele kulturelle Veranstaltungen im Stadtgebiet und auch in einigen Ortsteilen geben. „Wir werden die Stadtkultur in ein Gesamtprogramm bringen, so dass sich die Bürger bereits Anfang des Jahres orientieren können“, erläuterte Martin Hofmann, „Das war ein Defizit der letzten Jahre, das haben wir erkannt.“

Programmübersichtschon Anfang des Jahres

Den Hemeranern soll ein umfassendes Spektrum geboten werden, sie können unter anderem Konzerte, Literaturabende und auch viel Kinderkultur erwarten. Unter anderen wird es Kinderprogramme auch in der Ballettschule „Ballett meets Pop“ geben, weil die Räume laut Martin Hofmann sehr gut dafür geeignet seien. Charly Stenner-Borghoff (CDU) wünscht sich, dass alle Ortsteile bedacht werden. „Wir haben Anstrengungen unternommen, in allen Ortsteilen unterzukommen, sind aber auch mal gescheitert“, bedauert Hofmann.

In diesem Programm sollen zudem auch große Kulturveranstaltungen von Vereinen oder Gemeinden aufgeführt werden, was auch Ursula Stopsack (FDP) in der Ausschusssitzung anregte. „Ein Jahresprogramm war längst überfällig“, sagte sie.

Ein erster Blick auf die Kulturveranstaltungen außerhalb des Sauerlandparks: Am 1. Februar gibt es im JuK einen Kabarettabend mit Roland Jankowski („Wenn Overbeck kommt“). Tags drauf findet das Stiftungskonzert der Sparkasse im JuK statt. Am 14./15. Februar wird Kinderkultur mit dem Thema Karneval in der Ballettschule „Ballett meets Pop“ veranstaltet, das Internationale Frauenfest ist für den 13. März im JuK festgezurrt. Am 6. März steht im Alten Casino der SilentGarten (Kopfhörerparty) für Kinder an, zwei Tage später gibt es eine Science Show in der Bücherei und am 24./25. und 26. März wieder im Rahmen der Kinderkultur „Der glückliche Prinz“ im Alten Casino. Das Frühlingskonzert des Orchestervereins findet am 29. März im Alten Casino statt.

„Männer sind auchnur Menschen“

Am 25. April tritt Nicole Staudinger mit ihrer Show „Männer sind auch nur Menschen“ im JuK auf. Am 29. April kommt David Kebekus (Comedy) ins JuK, Jazz gibt es am 7. Mai bei Verfuß, der Markt der Möglichkeiten findet am 9. Mai statt. Musical & More wird am 26. Juli im Alten Casino aufgeführt, weitere Kinderkultur-Veranstaltungen finden im Oktober und Dezember statt.

Der 8. Oktober ist für Mozart bei Rosier reserviert, Kabarett mit Archie Clapp findet am 20. November „Swing goes X-mas“ am 28. November im JuK statt.