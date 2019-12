Ein BM-Kandidat von vier Parteien

Die Kommunalwahl 2020 wirft ihre Schatten voraus. Entscheidende Weichen für das Bürgermeisteramt werden bereits am 27. September gestellt. Eine überraschende Koalition aus CDU, SPD, GAH und FDP präsentiert den Ersten Beigeordneten der Stadt, Christian Schweitzer, als gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten. Die Ernennung überrascht auch den Amtsinhaber Michael Heilmann, der wieder kandidieren wollte. Der parteilose Bürgermeister, der 2016 81 Prozent der Stimmer erhielt, sieht sich einer geballten Opposition gegenüber und erklärt am 8. Oktober seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur. Bis Jahresende bleibt es beim Einzelkandidaten Schweitzer.

Rat und Landtag senkendie Anliegerbeiträge

Bürgermeister möchte auch ein anderer Hemeraner werden. Arne Hermann Stopsack kandidiert für die Liberalen in Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis, zieht aber auch für die FDP in Hemer in die Kommunalwahl. Gewählt wird am 26. Mai bereits für Europa. CDU und SPD verlieren deutlich, die Grünen legen deutlich zu.

Die Straßenbaubeiträge sind das große politische Streitthema zu Jahresbeginn, angeheizt vor allem durch die verärgerten Anlieger Am Ballo. Sie fordern eine Abschaffung der Kostenbeteiligung und setzen auf eine Neuregelung im Land. Der Bürgermeister ist gegen eine Gebührensenkung, der Rat entscheidet sich am 25. Juni mehrheitlich für eine Reduzierung um fünf bis zehn Prozentpunkte. Zeitgleich berät auch der Landtag, senkt die Beiträge für Anliegerstraßen auf die Hälfte.

Auch die Zukunft der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung (KEA) ist umstritten. CDU und FDP werfen dem Bürgermeister Untätigkeit vor, weil die KEA Ende 2019 schließen sollte und Alternativen erst im September diskutiert werden. Trotz aller Kritik genehmigt der Rat im Oktober die Verlängerung der Flüchtlingsunterbringung „bis auf weiteres“, der größere Teil der Fläche soll jedoch Gewerbegebiet werden.

Weichenstellungen erfolgen für das Hallenbad. Nach der Grundsatzentscheidung im Februar für einen Neubau auf dem Bahnhofsgelände legen 15 Architekten ihre Ideen vor. Das einstimmige Votum erhält der transparente Entwurf des niederländischen Architekturbüros Hooper. Die Planungen werden nun konkretisiert.