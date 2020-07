Ein Bauprojekt für ein halbes Jahrhundert

Ihmert/Leveringhausen. Der Ausbau der Kreisstraße 11 wird seit den 70er Jahren geplant. Zahlreiche Einwendungen werden jetzt erörtert.

Sollte sie irgendwann einmal tatsächlich gebaut werden, dann könnte die Kreisstraße 11 wohl ein 50-jähriges Planungsjubiläum feiern. Seit den 70er Jahren wird um den Ausbau der einspurigen Straße ursprünglich zwischen Garbeck und Leveringhausen (mittlerweile ausgebaut) und aktuell über das 2,8 Kilometer lange Reststück bis Ihmert gerungen. Die unendliche Geschichte der „Bauernautobahn“ wird jetzt fortgesetzt. Das eigentlich schon für 2017 geplante Anhörungsverfahren der Bezirksregierung findet drei Jahre später statt. Am heutigen Dienstag soll über die zahlreichen Einwendungen gegen den Ausbau diskutiert werden.

Der Märkische Kreis hatte bereits im Dezember 2015 die Durchführung des Anhörungsverfahrens für den Neubau der K 11n zwischen Balve-Leveringhausen und Hemer-Ihmert bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt. Der ursprünglich für den 21. April vorgesehene und wegen der Corona-Pandemie abgesagte Erörterungstermin wird nun am 14. Juli in der Aula der Sokola.de Langenholthausen nachgeholt. Gegen den Neubau der K 11n wurden 17 private Einwendungen (335 Unterschriften auf diversen Unterschriftenlisten) erhoben. Darüber hinaus liegen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange vor. Die Haupteinwendungen befassen sich mit Lärm- und Luft-Immissionen dem Landschaftsbild sowie dem Verkehrsbedarf.

Einzeltermine wegen der Corona-Pandemie

Die Einwänder und Träger öffentlicher Belange, die Stellungnahmen abgegeben haben, sind über den neuen Termin bereits informiert. Vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie werden die Erörterungen in Einzelterminen durchgeführt und erfolgen unter Einhaltung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen. „Diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen abgegeben haben, erhalten in ihrem Einzeltermin Gelegenheit, im direkten Gespräch mit dem Vorhabenträger – dem Märkischen Kreis, unterstützt von dem Landesbetrieb Straßenbau NRW – unter Moderation der Bezirksregierung Arnsberg das Verfahren und die berührten Interessen zu erörtern“, so die Bezirksregierung. Die Teilnahme an dem Termin ist jedem, der Einwendungen erhoben hat oder von dem Vorhaben betroffen ist, freigestellt. Für Betroffene, die keine Einladung erhalten haben, stehen wegen der besonderen Bedingungen nur wenige Plätze zur Verfügung.

Die Planungen für den Ausbau des einspurigen Feldweges reichen bis in die 70er Jahre zurück. Genauso alt ist die Kritik an dem Projekt. In den 80er Jahren wurde eine komplett neue Trasse für die K 11 geplant, aufwendig begradigt mit Brücken und direkt durch das Tal. Eine Bürgerinitiative protestierte gegen die „Bauernautobahn“. Als massiven Eingriff in die Landschaft lehnte der Beirat der Oberen Landschaftsbehörde am 25. Mai 1983 den geplanten Bau der Kreisstraße 11 von Garbeck nach Elfenfohren in Ihmert ab.

1986 begann ein neuer Anlauf für eine Straßenverbreiterung auf der vorhandenen Trasse. Von Garbeck bis nach Leveringhausen wurde die Straße ausgebaut, immer mit der Maßgabe, dass diese mehr als fünf Millionen Mark teuren Bauarbeiten nur Sinn machen, wenn der Ausbau bis an die Landesstraße in Ihmert verlängert werde. Verlängert wurde bislang allenfalls die Planungszeit.

Neues Planverfahrenläuft seit 2015

2015 wurden dann neue Pläne vorgestellt, die im wesentlichen die bislang einspurige Straße verbreitern. Auf dem etwa 2,8 Kilometer langen Bauabschnitt soll es für 7,8 Millionen Euro einen einheitlichen Querschnitt mit je einem Fahrstreifen für jede Fahrtrichtung geben. Mit 5,50 Meter Fahrbahnbreite sei das „absolute Mindestmaß für klassifizierte Straßen“ erreicht, so Straßen NRW. An beiden Seiten der Straße ist eine Bankette von einem Meter geplant –bzw. 1,50 Meter, sollten Schutzplanken benötigt werden. Die Einmündung in Ihmert-Elfenfohren wird verlegt und neu gebaut, unter anderem mit Linksabbiegespur auf der Landesstraße. Die Verkehrsbelastung könnte von zurzeit rund 1500 Fahrzeuge pro Tag auf prognostizierte 3150 nach dem Ausbau steigen. Vor allem Pendler aus Hemer/Iserlohn und Altena nutzen die kürzeste Verbindung Richtung Garbeck und Sorpe.

Erheblicher Eingriff in den Naturhaushalt

Das 2016 eingeleitete Planfeststellungsverfahren führte erneut zu erheblichem Widerstand. Ganz erhebliche Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild befürchtet der Landschaftsbeirat des Märkischen Kreises durch den Neubau der Kreisstraße 11. Der Beirat fordert den moderaten Ausbau auf der vorhandenen Trasse und bezeichnet die Planung in vielen Bereichen als „überdimensioniert und unverhältnismäßig aufwendig geplant“. Sechs Seiten füllen die Anregungen und Bedenken .„Der prognostizierte Verkehr ist für die Ortschaft Leveringhausen unzumutbar und gefährlich“, fordert der Beirat einen Ausbau auf das unbedingt notwendige Minimum zu begrenzen. Zahlreiche Unterschriften sammelten Bürger in Leveringhausen und Garbeck, die zusätzlichen Durchgangsverkehr befürchten.

Auch die Stadt Hemerlehnt den großen Ausbau ab

Auch die Stadt Hemer hat in ihrer Stellungnahme den Ausbau abgelehnt. „Der geplante Ausbau stellt daher einen nicht nur baubedingt erheblichen Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild dar, sondern wird gleichzeitig den herausragenden Erholungsraum erheblich und dauerhaft belasten“, heißt es. Stattdessen sollte eine einspurige Straße bleiben, mehrere Ausweichstellen angelegt und befestigt werden. Wo möglich könnte die Bankette befestigt werden.

Wann es zum Planfeststellungsbeschluss durch den Märkischen Kreis kommt, ist in Anbetracht der Widerstände ungewiss.