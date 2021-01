Ein Abschied und Neubeginn ohne Festgottesdienste

Pfarrerin Anja Martin übernimmt Bezirk Mitte der evangelischen Gemeinde Hemer.

Hemer. Es ist ein Neubeginn in einer schwierigen Zeit: Gottesdienste finden zurzeit nicht statt, die Kontakte zu den Menschen sind eingeschränkt. Just in diesem Corona-Lockdown beginnt Pfarrerin Anja Martin am 1. Februar ihren Dienst in der evangelischen Kirchengemeinde Hemer. Sie tritt die Nachfolge von Pfarrer Thomas Braun an, der am 1. November 2020 verabschiedet worden ist.

Thomas Braun war seit 1988 Pfarrer des Bezirks Zentrum insbesondere an der Ebbergkirche und am damaligen Martin-Luther-Haus. Seit 2010 war er zunächst zusammen mit Pfarrer Gröne bis zu dessen Ruhestand verantwortlich für den Bezirk Mitte am Paul-Schneider-Haus. In den 32 Jahren gab es manche Veränderung in der Kirchengemeinde. Mit Anja Martin konnte die Pfarrstelle für den Bezirk Mitte neu besetzt werden.

Die gebürtige Bochumerin hat nach dem Theologie-Studium in Bochum und Heidelberg ihr Vikariat in Unna angetreten. 1994 übernahm sie eine Pfarrstelle in Olpe. Am 31. März 2002 begann der Dienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Voerde in Ennepetal. „Der Grund für diesen früheren Beginn war das Osterfeuer, das mir der kleine Sohn meines Vorgängers ans Herz gelegt hatte. Das Osterfeuer musst du machen, das ist ganz besonders wichtig. Und so stand ich an meinem ersten Arbeitstag vor einem Holzstapel, der anfangs nicht brennen wollte“, erinnert sich Pfarrerin Martin. Nach fast 19 Jahren nun der Wechsel nach Hemer.

„Ich möchte mich nun neuen Aufgaben und Herausforderungen stellen und sage Adieu!“ schreibt sie im Gemeindebrief „Lebenszeichen“ der Evangelischen Kirchengemeinde Voerde. Bewusst hat sie das Wort Adieu benutzt. a=bei und Dieu=Gott übersetzte die Pfarrerin und legte es so aus: „Ihr Weg sei bei Gott geborgen und behütet!“ Am 10. Januar sollte Anja Martin in einem Gottesdienst aus dem Gemeindebezirk Oberbauer/Hasperbach verabschiedet werden, doch auch dieser gemeinschaftliche Abschied musste ausfallen. So sagen viele Gemeindeglieder vor der Haustür persönlich Adieu.

Der Umzug nach Hemer erfolgt in diesen Tagen. „Ich kenne noch nicht viel von Hemer, es gibt viel zu entdecken“, sagt die 57-Jährige, die sich auf die neuen Aufgaben im Pfarrbezirk und für die Stadtkirchenarbeit freut. Gottesdienst und Seelsorge seien ihr stets wichtig gewesen. „Gottes Liebe den Menschen nahe zu bringen, ist mir ein Anliegen. Zudem ist es mir wichtig, mit Menschen jeden Alters ins Gespräch zu kommen und sie an Wegstrecken ihres Lebens zu begleiten“, sagt die Pfarrerin. Die Hemeraner näher kennen zu lernen, dürfte zunächst durch die Kontaktbeschränkungen schwierig werden.

Aber nicht nur in der Gemeindearbeit setzte die umtriebige Pfarrerin ihre Energie ein. Als ausgebildete Trauma-Fachberaterin hat sie einige Jahre das psychosoziale Team der Feuerwehr in Ennepetal unterstützt. Auch zur Trauerbegleiterin hat sich Anja Martin fortgebildet. An Gottesdienstformen habe sie schon vieles ausprobiert, möchte neue Formen und Projekte umsetzen, aber sich zunächst einmal in die Strukturen der Gemeinde einfinden. Zu ihren Hobbys gehören Theater, Kultur, Lesen und natürlich ausgedehnte Spaziergänge mit ihrer Hündin Emma.

Der Einführungsgottesdienst sollte am 31. Januar in der Ebbergkirche gefeiert werden, nun sind jedoch alle Präsenzgottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde bis zum Ende des Monats abgesagt. In welcher Form die offizielle Begrüßung der neuen Pfarrerin stattfindet, ist daher noch offen.