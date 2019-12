Ehrenamt bei der Feuerwehr weiter fördern

Mit weiteren Millioneninvestitionen will die Stadt die Feuerwehr technisch aufrüsten und den Investitionsstau der vergangenen Jahre abbauen. Das größte Projekt ist dabei der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses Becke. 2,5 Millionen Euro stehen im Haushalt bereit. Die ersten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie liegen mittlerweile im Rathaus vor. Sie seien allerdings noch nicht ganz zufriedenstellend, so Bürgermeister Michael Heilmann. Im neuen Jahr muss der Rat über den Standort entscheiden, dann kann die konkrete Bauplanung beginnen.

Dies war nur eine der guten Nachrichten, die der Bürgermeister beim Jahresabschluss der Feuerwehr verkündete. Führungskräfte, Mitglieder der Ehrenabteilung, Politiker und Verwaltungsmitarbeiter kamen in der Feuer- und Rettungswache zusammen, um Bilanz zu ziehen und auf das kommende Jahr zu blicken.

Weitere Löschfahrzeugesind bestellt

Neben dem Neubau in der Becke muss auch die Erweiterung der Westiger Feuer- und Rettungswache geplant werden. Unfallschutzmängel in den Gerätehäusern werden beseitigt. Heilmann blickte auch auf die Ersatzbeschaffungen der Fahrzeuge. Ein neues Tanklöschfahrzeug und ein Mannschaftstransportfahrzeug konnten in Ihmert in Dienst gestellt werden. Zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen und ein Tankanhänger wurden angeschafft. Für Landhausen ist ein neues Mannschaftstransportfahrzeug geliefert worden. Weitere Neuanschaffungen sind geplant. „Wir rechnen in den nächsten beiden Jahren mit weiteren 1,6 Millionen Euro, die wir allein im Bereich der Fahrzeuge investieren werden“, kündigte Michael Heilmann an. So seien zwei Löschfahrzeuge für Landhausen und Becke für jeweils 285.000 Euro bestellt worden, bis zur Auslieferung wird es jedoch November werden.

Im kommenden Jahr will die Feuerwehr die noch ausstehenden Bestellungen abgearbeitet haben, sagte Feuerwehrchef Markus Heuel. Der Anschaffungsstau werde in den nächsten drei Jahren behoben sein.

Doch nicht nur bei der Ausstattung stärkt die Stadt die Feuerwehr. „Wir haben in den letzten drei Jahren viel für die Freiwillige Feuerwehr getan, und einen weiteren Baustein in dem Gesamtpaket werden wir 2020 umsetzen“, verwies Michael Heilmann auf die Förderung des Ehrenamtes. 10.000 Euro stellte der Rat für die Werbung zur Verfügung. Neben der Präsentation auf den Herbsttagen und den Sicherheitstagen wird es am 26. April 2020 erstmalig einen Tag der offenen Tür in allen Gerätehäusern geben. Zu Jahresbeginn soll auch eine Ehrenamtskarte für die Feuerwehr eingeführt werden. Zahlreiche Geschäfte und Unternehmen habe die Stadt dafür gewinnen können, so der Bürgermeister. Durch eine Mischung aus zeitgemäßer Anhebung der Entschädigung, Ehrenamtskarte, kostenfreie Angebote wie Schwimmbadbesuche und Attraktivitätssteigerung der Dienste solle der ehrenamtliche Dienst in der Feuerwehr mehr Zulauf finden. Dafür ist auch die Aufwandsentschädigung auf 86.000 Euro mehr als verdoppelt worden. Wie sie ausgezahlt wird, wird 2020 festgelegt.

Der Bürgermeister dankte allen Einsatzkräften für ihr Engagement und wandte sich gegen Angriffe und Beschimpfungen. „Ich habe höchsten Respekt vor dem, was sie täglich für ihre Stadt und die Bürger leisten“, wünschte Heilmann einen unfallfreien Dienst.

Mehr Kranke hinter verschlossenen Türen

Feuerwehrchef Markus Heuel zog beim Jahresabschluss eine Einsatzbilanz Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Wie sehr die Feuerwehr auch 2019 gefordert war, zeigte ein Blick in die Jahresstatistik. Feuerwehrchef Markus Heuel berichtete über bislang 151 Einsätze im Brandschutz, bei dem vor allem Kleinbrände und Fehlalarme rückläufig gewesen seien. 521 Hilfeleistungen waren erforderlich. In 45 Fällen musste die Feuerwehr den Rettungsdienst verstärken, weil alle Rettungswagen im Einsatz waren. Zugenommen haben auch die Türöffnungen. In 60 Fällen musste die Feuerwehr Menschen hinter verschlossenen Türen helfen. Auch die Tragehilfen durch enge Flure oder schwergewichtige Kranke wurden zahlreicher.

Im Rettungsdienst waren bislang 6362 Fahrten notwendig. Die Krankentransporte waren rückläufig, dafür gab es deutlich mehr Rettungsfahrten und Notarzteinsätze. Über ein leichtes Plus bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr konnte sich Markus Heuel freuen. Zu den zahlreichen Projekten und Planungen wird 2020 auch die Umstellung des Löschzuges Mitte und Süd auf den Digitalfunk kommen. 2021 sollen dann die Löschzüge Nord und Ost folgen.