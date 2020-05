Dreistündiger ABC-Einsatz am Drahtwerk Lötters

Vorsichtig und mit Pressluftmasken und Schutzkleidung bekleidet streut ein Trupp der Feuerwehr Bindemittel in die auslaufende Schwefelsäure. So soll verhindert werden, dass sich die Flüssigkeit weiter ausbreitet.

Bredenbruch. Eine Lache aus Schwefelsäure ist aus einem Behälter im Freilager der Firma ausgelaufen. Ursache für Austritt ist bisher noch ungeklärt.

In manchen Situationen bleibt Abwarten die einzige Möglichkeit. So auch am Freitagabend gegen 20.50 Uhr, als die Feuerwehr aufgrund einer unbekannten auslaufenden Flüssigkeit zum Betriebsgelände der Firma Drahtwerke Lötters an der Ihmerter Straße gerufen wurde. Da es sich bei der Flüssigkeit, wie sich herausstellte, um Schwefelsäure handelte, war erst einmal Vorsicht geboten. So standen die Einsatzkräfte in Schutzkleidung und Pressluftmasken mit großem Abstand von der Lache entfernt, die sich auf dem abschüssigen Gelände gebildet hatte.

Bisher ist noch ungeklärt, warum der IBC-Container, ein 1000 Liter fassendes Plastikgefäß, beschädigt war. Laut Angaben der Feuerwehr war der Inhalt für die Entsorgung bestimmt. Aus diesem Grund konnten die Einsatzkräfte auch erstmal nicht einschätzen, um welche Flüssigkeit es sich genau handelte. Nach einem PH-Test mit einem Streifen konnte die Feuerwehr zwar bestätigen, dass Säure aus dem Behälter ausgetreten war. Ob es ein Gemisch oder reine Schwefelsäure war, konnte zum frühen Zeitpunkt noch nicht sicher geklärt werden.

Zehn Säcke Bindemittel nehmen die Flüssigkeit auf

Zuerst aber wurde das Gelände großflächig abgesperrt, um eine Gefährdung für die Bevölkerung ausschließen zu können. „Bei dem Einsatz bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung“, versichert die Feuerwehr in einer Pressemitteilung am nachfolgenden Tag. Dann deichte eine Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz die austretende Flüssigkeit mithilfe eines Bindemittel ein. So sollte verhindert werden, dass sich die Säure noch weiter ausbreiten konnte.

Zwei Feuerwehrmänner machen sich für den Notfall mit Chemikalienschutzanzügen bereit. Eingesetzt werden sie am Freitagabend nicht. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Um die Flüssigkeit näher bestimmen zu können, benachrichtigte die Feuerwehr die Untere Wasserbehörde. Etwa um 22.30 Uhr erreichte der Experte das Firmengelände und nahm Proben auf. Nach einem PH-Test identifizierte der Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde den Stoff als Schwefelsäure.

Mit Chemikalienbindemittel dichtete die Feuerwehr darauf die Flüssigkeit erneut ab. Etwa zehn Säcke des pulverartigen Bindemittels wurden laut den Angaben der Feuerwehr auf die Fläche verteilt. Eine weitere Hürde stellte die Zugänglichkeit des undichten Behälters dar. Dieser war in einem überdachten Freilager auf dem Betriebsgelände abgestellt und wurde zunächst durch andere Behälter zugestellt.

Mithilfe eines Gabelstaplers der Firma Lötters konnte die Feuerwehr den Behälter schlussendlich doch freilegen. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte laut Feuerwehr aber kein nennenswerter Austritt der Flüssigkeit mehr. In Absprache mit der Unteren Wasserbehörde übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle gegen Mitternacht an den Fachentsorger Lobbe. Dieser nahm die ausgetretene Flüssigkeit auf und pumpte die Reste der Säure aus dem beschädigten Behälter.

26 Kräfte der Feuerwehr, bestehend aus dem Rüstzug der Feuerwache und dem Löschzug Süd waren im Einsatz. Insgesamt wurden drei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Ebenfalls bereit gemacht haben sich zwei Einsatzkräfte mit neongelben Chemikalienschutzanzügen (CSA). Geplant war deren Einsatz offenbar für den Notfall. Zur Tat schreiten mussten die Feuerwehrmänner mit den großflächigen Schutzanzügen am Freitagabend aber nicht.