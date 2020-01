Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Veranstaltungen in der Internationalen Gebetswoche

Hemer. Zu einem außergewöhnlichen Abend unter dem Motto „Gebet für unsere Stadt“ lädt die Evangelische Allianz Hemer am Mittwoch, 15. Januar, um 19 Uhr ins Alte Amtshaus ein. Bürgermeister Michael Heilmann und der Erste Beigeordnete Christian Schweitzer werden dabei sein und Anliegen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft der Stadt Hemer vorstellen; weitere Gebetsanliegen aus der weiten Welt werden einfließen. Anschließend wird zu einem Beisammensein bei Tee und Gebäck eingeladen.

Weitere Gebetsabende in Hemer sind am 13. Januar im Martin-Luther-Haus Deilinghofen und am Freitag, 17. Januar in der Freien Evangelischen Gemeinde Zeppelinstraße, jeweils von 19 bis 20 Uhr. Die Abende finden im Rahmen der Internationalen Gebetswoche vom 12. bis zum 19. Januar unter dem Motto „Wo gehöre ich hin?“ statt. Das Motto soll persönliche Lebensfragen klären, Orientierungspunkte für die Gesellschaft bieten und dazu ermutigen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Deutschlandweit werden sich etwa 1.000 örtliche Allianzgruppen beteiligen. Der Abschlussgottesdienst der Gebetswoche findet am Sonntag, 19. Januar, um 10.30 Uhr in der Obersten Stadtkirche in Iserlohn statt.