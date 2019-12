Drei Unfalltote auf Hemers Straßen

2019 ist ein unfallträchtiges Jahr mit schwerwiegenden Folgen: Nach zwei Jahren ohne Unfalltote sind drei Verkehrsteilnehmer auf Hemers Straßen ums Leben gekommen.

Am 14. Februar wird eine 82-Jährige beim Überqueren der Hauptstraße in Westig wenige Meter neben einer Ampel von einem Auto erfasst. In der Klinik erliegt sie ihren schweren Verletzungen. Am 19. September wird ein 78-jähriger Quadfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem auf dem Seitenstreifen der Märkischen Straße abgestellten Baufahrzeug tödlich verletzt. Am 16. Oktober prallt ein 42-jähriger Motorradfahrer beim Überholen auf der Iserlohner Straße mit einem abbiegenden Pkw zusammen. Die Ärzte können das Leben des Iserlohners nicht retten.

Neben diesen tödlichen Unfällen verzeichnet die Polizei zahlreiche schwere Unfälle mit mehreren Verletzten. So werden am 18. August bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 7 vier Autoinsassen verletzt. Nach einem Unfall auf der Landhauser Straße muss die Feuerwehr zwei Autoinsassen mit der Rettungsschere befreien. Drei Personen werden schwer verletzt.

Zwei Familien verlierenbei Brand ihr Hab und Gut

Auch im Brandschutz beginnt das Jahr hektisch. Am 5. Januar zerstört ein Großbrand in einem Sundwiger Mehrfamilienhaus zwei Wohnungen. Zwei Familien mit Kindern verlieren ihr Hab und Gut. Am Tag darauf legt ein Stromausfall große Teile der Stadt lahm. Die Feuerwehr errichtet Notfallpunkte.

Den größten Einsatz des Jahres löst am 21. Mai ein Sprengstoffbastler in Westig aus. Nach drei Explosion in einer Gartenhütte gibt die Feuerwehr Großalarm. In der Gartenhütte lagern große Mengen explosionsgefährlicher Chemikalien. Das Gelände wird weiträumig abgesperrt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes zerstören die selbstgebastelten Bomben durch fünf kontrollierte Sprengungen. Bei Wohnungsdurchsuchungen in Iserlohn findet die Polizei beim Sohn der Hausbesitzerin weitere Chemikalien. Auch im Gartenhaus werden weitere Sprengstoffe gefunden, die LKA-Spezialisten erneut entschärfen müssen. Eine strafbare Handlung können die Ermittler dem Mann jedoch nicht nachweisen. Am 7. Juni richtet ein Brand in der Werkstatt der Firma Erwentraut einen Millionenschaden an.

Ihmerter stichtauf seine Ehefrau ein

Auch die Kriminalität sorgt für viele Schlagzeilen. Am 24. März sticht ein 59-Jähriger in Ihmert mit der Schere auf seine Ehefrau ein und verletzt sie schwer. Der Mann gilt als psychisch krank.

Am 8. Juli versuchen Räuber die Geldautomaten der Commerzbank zu sprengen. Die Täter lösen die Sicherheitsanlage aus, stehen plötzlich im Nebel und flüchten ohne Beute. Die Polizei muss immer wieder vor Betrügern warnen, die sich als Polizisten oder Enkel ausgeben. Mit einer Phishing-Mail ergaunern Internetbetrüger, die sich als Geschäftskunden ausgeben, von einer Hemeraner Firma einen sechsstelligen Betrag.

Viele Straftaten landen vor Gericht. Wegen Kindesmissbrauchs verhängt das Landgericht im Mai gegen einen Hemeraner eine viereinhalbjährige Haftstrafe. Ein 43-jähriger Sexualstraftäter wird zu fünf Jahren Haft und unbefristeter Unterbringung in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus verurteilt. Es soll sich monatelang als Exhibitionist betätigt, eine Frau sexuell genötigt und eine Seniorin auf einer Palliativstation missbraucht haben.

Eine Bewährungsstrafe wegen gewerbsmäßiger Untreue erhält ein Ehepaar, das mit einer Vorsorgevollmacht eine 91-jährige Frau aus Iserlohn um ihre Ersparnisse in Höhe von 212.000 Euro gebracht hat.