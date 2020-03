Die gefährliche Chemie-Küche im Gartenhäuschen

Am Freitag soll im Landgericht Hagen das Urteil im Sprengstoff-Prozess fallen. Die Situation an einem Gartenhäuschen in Hemer, das am 22. Mai 2019 durch vom Angeklagten gelagerte Sprengstoffe teilweise in die Luft geflogen war, schilderte – wie bereits berichtet – ein Sprengmeister vom Landeskriminalamt. Neben der Sicherstellung und Vernichtung dieser fertiggestellten Sprengkörper im Garten der Mutter des Angeklagten waren die Ermittler auch mit einer ganzen Chemieküche in dessen Wohnung beschäftigt.

Ein Kriminalkommissar erinnerte sich an einen „beißenden Geruch“, der ihm nach dem Betreten der Wohnung entgegenschlug. „Wir wollten das zeitnah räumen.“ Die Feuerwehr, die mit großem Gerät und Schutzanzügen anrückte, führte den vorhandenen Geruch auf die Lagerung „irgendwelcher Säuren“ zurück. Tatsächlich war in der Wohnung einiges versammelt, was in der anorganischen Chemie Rang und Namen hat: Neben Kanistern mit Schwefel-, Salpeter-, Phosphor- und Salzsäure sowie deren Salzen fanden die Einsatzkräfte unter anderem Glycerin, zehn Liter Aceton, Magnesiumgranulat, Kaliumhydroxid und Roten Phosphor, wie er in Feuerwerkskörpern und anfangs auch in Streichhölzern verwendet wurde. Aluminiumpulver ist im Kontakt mit Oxidationsmitteln explosions- und brandgefährlich – ebenso wie eine ebenfalls in der Wohnung gefundene Spezialität: Holzkohlepulver vom Wacholder, das aus besonders feinen und dadurch reaktionsfreudigen Kohlenstoff-Partikeln besteht.

Akribische Sorgfalt innerhalb des privaten Chemielagers

Ebenfalls vorhanden war Thermit – ein Gemisch aus Rost-Partikeln und Aluminium-Granulat, dessen Funktion der Angeklagte erklärte: Es wird zum Schweißen von Schienensträngen verwendet und im Einsatz 2000 bis 3000 Grad heiß. Dazu kamen Zubehörteile wie Sprengschnüre und ein Bunsenbrenner, der die nötige Energie für die Experimente des 45-Jährigen lieferte. „Die Prozesse und die Handhabung der Stoffe sind nicht ungefährlich“, erklärte der Sprengmeister.

Der psychiatrische Gutachter interessierte sich für Motivation und Lebenssituation des Angeklagten: „Hatten Sie das Gefühl, dass dort gelebt wurde?“, fragte er einen der „Aufräumer“. „Ich hätte dort nicht leben können“, lautete die schnelle Antwort.

Allerdings ergab sich ein gemischtes Bild: In einer unaufgeräumten bis verwahrlosten Wohnung waltete offenbar zugleich viel Chaos und eine akribische Sorgfalt im Umgang mit den Chemikalien: Der Sprengmeister bezeichnete den 45-Jährigen, als jemanden, „der organisiert und vorsichtig vorgegangen ist“. Seine Aussage bezog sich auf die in der Gartenhütte gefundenen Sprengkörper, die „sauber beschriftet und schön verklebt“ waren. Die Frage nach Anleitungen für solche Sprengstoff-Aktivitäten war mit dem Hinweis auf das Internet schnell und nicht besonders beruhigend geklärt. Das Gericht interessierte sich auch für die Kosten und den Materialwert des Chemielagers des Angeklagten. Der winkte ab: Die über einen längeren Zeitraum hinweg angekauften Grundstoffe seien „nicht teuer“ gewesen. Der Prozess soll am Freitag ab 9 Uhr im Landgericht, Saal 247, zu Ende gehen.