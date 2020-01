Diaspora-Gebiet für Solar- und Windanlagen

Die Felsenmeerstadt schöpft ihr Potenzial nicht aus – was die Stromerzeugung von Wind- oder Solarenergie angeht. Eine WDR-Recherche auf Basis einer Großen Anfrage der Landes-Grünen und Daten aus dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) hat ergeben, dass Hemer potenziell 177 Gigawattstunden pro Jahr mit Windenergie an Strom produzieren könnte, allerdings laut der Studie null Prozent davon ausschöpft. Ähnlich sieht es bei Photovoltaik-Anlagen aus. Laut der WDR-Recherche wären 130 MWp (Megawatt Peak) möglich, auf den Dächern der Stadt werden aber nur rund vier MWp mit Photovoltaik-Anlagen produziert.

Dass die Umweltbilanz der Stadt im Vergleich zu anderen NRW-Städten zurückstecken muss, will Baudezernent Christian Schweitzer jedoch nicht so stehen lassen. „Ich sehe nicht, dass wir schlecht dastehen“, erklärt er. Neben Wind und Solarenergie gebe es nämlich auch andere Wege, um die Umwelt zu schonen. Bei Neubauten im eigenen Bestand achte die Stadt darauf, möglichst mit Erdwärme, Luftwärmepumpen, Blockheizkraftwerken oder mit Pellets zu heizen.

Bauamt lässt Photovoltaik standardmäßig immer zu

Auch Photovoltaik-Anlagen habe die Stadt beispielsweise auf den Dächern einiger Schulen installiert.

Abgebildet sind die Standorte von Solar- und Windanlagen in Hemer laut dem Energieatlas des Lanuv. Eine privat betriebene Windanlage gibt es am Mesterscheid. Foto: Marc büttner

„Dort, wo das möglich ist, machen wir das“, bezieht sich Schweitzer nicht nur auf Solarenergie-Anlagen, sondern auch auf Erdwärme und andere Heizformen. Allerdings sei Photovoltaik nicht auf allen Dachflächen möglich. Auch kann Schweitzer keine Angaben darüber machen, auf welchen privaten Dächern Solaranlagen installiert sind. „Photovoltaik-Anlagen lassen wir aber standardmäßig immer zu“, sagt der Baudezernent. Das Thema Windenergie sieht Schweitzer etwas skeptischer: „Ein Windpark im Wald ist auch ein starker Eingriff in die Natur“.

Auch die Politik hat eine Meinung zu der vom Lanuv bescheinigten Missstand – insbesondere die interfraktionelle Runde, die gemeinsam eine Resolution zum Klimaschutz entwickelt hat (wir berichteten). Josef Muhs (GAH) sagt zum Beispiel: „Die Potenziale müssen ausgeschöpft werden, und wir werden daran erinnern“. Seiner Meinung nach warte man zu sehr mit der Ausweisung von Flächen für mögliche Windenergieanlagen. „Man wartet, bis die rechtlichen Rahmenbedingungen Bestand haben. Allerdings sollte das nicht aufgeschoben werden“, sagt er.

Obwohl Hans Schmöle diese Betrachtungsweise nicht teilt, sieht das CDU-Ratsmitglied Luft nach oben bei der Nutzung von Photovoltaik-Anlagen von Privathaushalten. „Der Märkische Kreis ist ja ein Diaspora-Gebiet für Solaranlagen, und in Hemer tut sich auch nicht viel“, beschreibt er die Lage. Er hat selbst seit zehn Jahren eine Photovoltaik-Anlage auf seinem Dach. Seiner Meinung nach hat sich das gelohnt. Förderprogramme der Stadt gebe es dafür jedoch nicht. Was die Gebäude der Stadt angeht, sagt er: „Da wird schon viel gemacht, auch was die Dämmung von Gebäuden angeht.“

Solarkataster bietet Überblicküber mögliche Flächen

Auch Thomas Fischer (SPD) sieht noch viel Potenzial beim Thema Solaranlagen. „Es gibt viele Flächen, wo sich so etwas lohnen würde. Insgesamt gibt es hier wenig Photovoltaik und auch wenig Solarthermie“, gibt er einen Überblick. Viele Gebäude könne man auch umrüsten. „Wir machen da noch zu wenig – auch jeder privat“, sagt er. Beim Solarkataster des Landes NRW könne man auf einer Karte nachsehen, ob das Grundstück für Dachanlagen geeignet sei. Auch eine Förderung der Anlagen hält er für sinnvoll.

Andrea Lipproß (FDP) hat sich auch privat mit dem Thema Photovoltaik beschäftigt, da sie über einen Wechsel nachdenkt. „Das Thema ist sehr komplex. Vielleicht sollte es da eine Beratung geben, was da auch wirtschaftlich am sinnvollsten ist“, schlägt sie vor. Möglicherweise könne der neu einzustellende Fachdienstleiter für den Bereich Klima und Umwelt sich darum kümmern. „Es wäre auch schön, wenn es Informationen im Rahmen eines VHS-Kurses geben könnte“, sagt sie. Zum Thema Windkraft ist sie für eine Kooperation mit der Stadt Balve und Nutzung von Synergieeffekten, was die Ausweisung von möglichen Flächen betrifft. „Man muss ja nicht so viele Schneisen in den Wald schneiden, wenn man die Bauwege gemeinsam nutzt“, betont sie.

Für Knut Kumpmann (UWG) sollte ein Windrad mit einer Bürgerbeteiligung einhergehen. Der Meinung, dass man im Bezug auf Windkraft und Solarenergie mehr machen sollte, teilt er auch. „Wir haben ja eine Klimaresolution verabschiedet. Das soll kein Lippenbekenntnis sein“, erklärt er.