Demenzkranken schwierige Zeit in Klinik erleichtern

Hemer. „Mit Demenz ins Krankenhaus - Hilfe für Betroffene und Angehörige“ – so lautet der Titel eines Vortrages in der Paracelsus-Klinik Hemer am morgigen Mittwoch um 18 Uhr im Mehrzweckraum der Klinik. Gudrun Gille, Vorsitzende des Netzwerk Demenz, informiert auf Einladung der Klinikleitung Betroffene und Angehörige zu den besonderen Herausforderungen mit an Demenz erkrankten Menschen, die im Alltag eines Akutkrankenhauses zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Ziel des Abends ist es, den Menschen mit einer Demenz und ihren Angehörigen durch praktische Hinweise die schwierige Zeit im Krankenhaus zu erleichtern und eventuelle Sorgen abzubauen. Anmeldungen sind nicht erforderlich.