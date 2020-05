Deckensanierung der Poststraße beginnt Mitte des Monats

Hemer. Für die Arbeiten wird der Abschnitt erst halbseitig, dann vollflächig gesperrt.

Die marode Asphaltdeckschicht der Poststraße wird laut Stadt auf ganzer Länge und Breite gefräst und erneuert. Im Zuge der Maßnahme wird auch das klappernde Pflaster auf dem Brückenbauwerk ab Einmündung Hauptstraße bis zum Anschluss an die vorhandene Asphaltdecke entfernt und die Fläche in Asphaltbauweise saniert. Die Vorarbeiten erfolgen abschnittsweise unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn ab Donnerstag, 21. Mai. Die vollflächigen Arbeiten zur Deckensanierung müssen unter Vollsperrung der kompletten Straße erfolgen. Dies soll ab dem Pfingstwochenende von Freitag, 29. Mai, um 18 Uhr bis Montag, 1. Juni, um 5 Uhr erfolgen. Witterungsbedingt kann es zu Terminverschiebungen kommen.

Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge für die Dauer der Vollsperrung außerhalb der Sperrung zu parken. Zur Erleichterung der Anbindung der Anwohner an der Poststraße 2-22a werden die vorhandenen Absperrpfosten zwischen Parkplatz Hademareplatz/Spiethländerweg und Ausfahrt Tiefgarage Rathaus/Poststraße entfernt. Die Stadt Hemer bittet alle Anlieger und Bürger, sich im Bereich der Baustelle entsprechend umsichtig zu verhalten und die vorhandene Baustellenbeschilderung – insbesondere aufgestellte Haltverbote – zu beachten. Der Einsatz von Rettungsfahrzeugen, Polizei und Feuerwehr soll jederzeit gewährleistet sein.

Beeinträchtigungen bei Straßenbau unvermeidlich

Die Stadt Hemer sowie alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die entstehenden Behinderungen der Anlieger so gering wie möglich zu halten. Die Stadt bittet um Verständnis, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen dieser umfangreichen Straßen- und Tiefbaumaßnahme unvermeidlich sind. Sollten dennoch besondere Schwierigkeiten auftreten, so steht Tobias Fälker aus dem Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau unter 02372/551-337 oder per E-Mail über t.faelker@hemer.de für Fragen, Anregungen und Hinweise zur Verfügung.