Deckel drauf und Deckel ab für Hemers Bach

Der Hemeraner Rolf Bour hat ein riesiges Archiv mit schätzungsweise einer Million Fotos. In einer lockeren Serie stellt unsere Zeitung verschiedene Bereiche in der Felsenmeerstadt vor – es geht zurück in die Vergangenheit. Dieses Mal steht das Rondell im Bereich Sparkasse, der heutigen Pizzeria „Bei Toni“, der Commerzbank und dem Blumenkorb im Mittelpunkt. Die Veränderungen auf den Fotos zu sehen, bedeutet eine Reise in die Vergangenheit.

Rolf Bour (81) hat seine Erinnerungen zu Papier gebracht: „Jedes Mal, wenn ich in der Nähe des Stadttores von Udo Unterrieser stehe, denke ich gern an das runde Blumenarrangement zurück, das früher zwischen heutigem Stadttor und der Christkönig-Kirche ein farbenfroher Blickfang war. Dieses Rondell vor dem Seifenhaus Jacob, in dem auch die stadtbekannte Annegret „Änneken“ Schreven ihren Blumenladen hatte, war stets ein Blickpunkt. Sowohl im Frühjahr als auch im Herbst wurde es durch jahreszeitlicher Bepflanzung ein besonderer Farbtupfer der Innenstadt.

Gutes Fotomotiv fürden VHS-Kurs

An dieser Stelle verweilte ich während meiner 40-jährigen Dozentenzeit bei der VHS gerne mit Kurs-Teilnehmern, um ihnen die Technik der Fotografie und Filmarbeit nahezubringen. Dieses Rondell war nicht nur ein schöner Vordergrund für großartige Bilder der Stadt, sondern es entwickelte sich dort im Laufe der Jahrzehnte eine wechselhafte Stadtgeschichte.

Dieser Bereich hat seine eigene Geschichte. Mal zierte er als Blumenbeet die Mittelstadt, mal musste er der Bachentdeckelung weichen. Wie hat sich doch dieser Blick in Richtung Christkönig- Kirche in den vergangenen 60 Jahren verändert. Zu dieser Zeit stand dort noch keine Kirche, und hinter mir gab es auch noch nicht die Sparkasse, die 1957 eingeweiht wurde. Der Haupteingang war zur Hauptstraße hin. Vor mir war der Hemer Bach auf langer Strecke überbrückt und auf der Hauptstraße fuhr noch die seit 1911 fahrende Straßenbahn. Sie kam mit dem Motorwagen von Hemer Amt und führte bis Niederhemer. Obwohl sie nach meiner Erinnerung nur zur Endstelle in der Nähe der Firma de Fries fuhr, soll sie Anfang des 20. Jahrhunderts sogar entlang der heutigen B 7 bis nach Höcklingsen geleitet worden sein. Sie fuhr vom Amthaus aus bis zur Friedrich-List-Straße durch die Stadt, dann über den Marktplatz, quietschend um das Kolonialwarengeschäft Graumann herum, weiter rechtsseitig, um genau am Standpunkt des heutigen Stadttores bis Niederhemer langsam über eine kleine Brücke des offenen Baches auf die andere Seite zu wechseln. Auf vielen alten Postkarten sind die Schienen in der Stadt und manchmal auch die Straßenbahn selbst zu sehen. Sie musste sich ja die engen Straßen mit Fuhrwerken und dem immer stärker werdenden Autoverkehr teilen.

Die Eisenbahn, seit 1895 von Menden nach Hemer gebaut und ein paar Jahre bis nach Iserlohn weitergeführt, lag nicht so zentral. Sie wurde vielmehr als schnelles Verkehrsmittel von Menden in Richtung Iserlohn und weiter nach Hagen genutzt.

Fachwerkhäuser bilden die „Altstadt“

In der Innenstadt ging es aber beileibe nicht ruhig zu. Wo heute das Sparkassengebäude steht, standen bis noch vor nicht allzu langer Zeit alte Fachwerkhäuser, von Hemeranern als sogenannte „Altstadt“ betitelt. Dicht am Ufer des Hemer Baches, stand das Fachwerkhaus von Nelle. Nicht weit davon das fast wie eine Villa aussehende Haus vom Metzger Hoffmann. Dieser hatte dicht daneben seine Pferdemetzgerei. Besonders war Pferdefleisch bei vielen für den sonntäglichen Sauerbraten sehr beliebt. An die Metzgerei grenzte früher wie auch heute Hörnes mit seinen Jagdartikeln.

Kleine Handwerksbetriebeam Sinnerauwer

Wiederum nicht weit auf derselben Seite, Ecke Hauptstraße/Stephanstraße, wo sich heute das Tapetengeschäft Kröger befindet, war anfangs die alte Post und später Büromaschinen Möller. Diese Firma hatte zuvor ihr Geschäft fast genau gegenüber auf der anderen Straßenseite, wo sich heute der Copy-Shop befindet. Daneben habe ich Schmöle in Erinnerung, die fast alles im Sortiment hatten, von Schrauben bis zum modernen Kaffeeservice. An der Ecke gab es lange Jahre das Seifenhaus Jacob. Später, in den 80er Jahren, mal das Blumengeschäft von Anne („Änneken“) Schreven. Am Sinnerauwer gab es viele kleinere Handwerksbetriebe, zum Beispiel die Schmiede von Lange oder die Drahtfabrik Rowo.

Auch gab es eine Abzweigung des Hemer Baches, den sogenannten Mühlenbach zwischen Hauptstraße und Mühlackerweg. Nach alten Unterlagen soll dieser Bachlauf von der Armaturenfabrik Basse & Selve (später Grohe), Besteckfabrik Clarfeld & Co sowie Schraubenfabrik Prinz erst wieder am evangelischen Gemeindehaus an der Parkstraße (heutiges JuK) zusammengeführt worden sein. Genau dem heutigen Stadttor gegenüber gab es vor und neben den Betrieben mehrere Fachwerkhäuser, teils als kleine Fabrikationsstellen oder Wohnbereiche. Der gesamte Gebäude-Komplex wurde Anfang der 60er Jahre an die katholische Kirchengemeinde verkauft und musste 1965 dem Bau der Christkönig-Kirche weichen. Die Drahtfabrik Rowo gab es noch zur Zeit des großen Stadtjubiläums, der 900-Jahr-Feier im Jahr 1972, denn die Firma ist noch ein Bestandteil des Dokumentarfilmes „Hademare – Hemer 900 Jahre“.

Viele Vereine tagen imGasthof Otto Hellmann

Vom Rondell aus gesehen waren vordergründig die zwei Wohnhäuser im gewohnten Fachwerkstil der Familie Damm und Feldmann zu erkennen. Bevor die Christkönig-Kirche gebaut wurde, entstand zwischen dem Lebensmittelgeschäft und dem Hotel Rudolph der Neubau der Gaststätte Krone. Im Volksmund „Krönchen“, da es an der Stephanstraße bereits ein Hotel Krone gab. Später bezog dieses Gebäude die Dresdener Bank, heute die Commerzbank. Rechts davon stand oder besser gesagt steht, das Hotel Rudolph (heute italienisches Restaurant), vormals Gasthof Otto Hellmann. Letzterer war in Hemer der Versammlungsort vieler Vereine.

Weit über den Bürgersteig vorgezogen, stand das Haus des Elektrofachmannes Mertes, das bis 1899 das Stammhaus des Fabrikanten Julius Huck & Sohn war. Die Villa Prinz schließt sich an, in der sich heute das Standesamt befindet. Es folgten ein Wohnhaus, das spätere Jugendzentrum 205 und eine Villa des Fabrikanten August Prinz aus dem Jahre 1899. Hier kamen nach der Sparkassenfiliale die Stadtbücherei, das Stadtarchiv und die Volkshochschule Hemer unter. Auf der anderen Straßenseite, dicht neben der Bachbrücke stand die kleine Trinkhalle Zey und später Feldmann. Daneben das Doppelhaus des Milchhändlers Bockmühl und Korte. Es folgten das Lederwarengeschäft Edelhoff, die für damalige Verhältnisse prunkvolle Villa des Dr. Hermann Macholl und das mit Schiefer beschlagene Wohnhaus des Dachdeckers Franz Nolte. Den Abschluss oberhalb der Straße machte der Friseur und „Puppendoktor“ Wilhelm Hoffmann. Vor Weihnachten war die im weiten Umland wohl einzige „Puppenklinik“, sehr gefragt. Beide Häuser wurden 1977 abgerissen.

Villa von der Wehrmacht besetzt

Mehr unterhalb am Hemer Bach standen die Fachwerkhäuser der Familien Fritz Nelle und Victor Block. Diese Wohnhäuser waren durch ihren ungünstigen Standpunkt dicht am Hemer-Bach mindestens einmal im Jahr durch Hochwasser beeinträchtigt. Nach dem Entfernen der Straßenbahnschienen und Abriss von Nelle war ein riesiges Grundstück vom Ohl bis zur Hauptstraße freigeworden.

Zwar stand da noch die um 1900 vom Iserlohner Architekten Deucker gebaute Villa von Carl und Ulrich Clarfeld, aber nach dem Abriss 1977 wurde der freie Platz als Parkmöglichkeit genutzt. Diese Villa wurde in den Kriegsjahren sogar von der Wehrmacht besetzt. Genau gegenüber des Lebensmittelhändlers Damm und dem Hotel Rudolph wurde im Juli 1956 mit dem Bau der Sparkasse begonnen.“