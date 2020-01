Hemer. In der Hemeraner Innenstadt findet am 9. Mai wieder der Markt der Möglichkeiten statt.

Das Ehrenamt steht im Mittelpunkt

Die Stadt Hemer teilt mit, dass es dieses Jahr in der Hemeraner Innenstadt wieder einen Markt der Möglichkeiten geben wird. Termin ist Samstag, 9. Mai. An diesem Tag wird das Ehrenamt in Vereinen und anderen Organisationen im Fokus stehen. Diese haben die Möglichkeit, sich den Bürgern in der Fußgängerzone in der Innenstadt zu präsentieren. Für die Besucher heißt es nicht nur, Infos zu bekommen, sondern auch mitzumachen.

Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular für den Markt der Möglichkeiten werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. Rückfragen zur Veranstaltung beantwortet Laura Döring von der Stadt Hemer unter l.doering@hemer.de oder 02372/551237.