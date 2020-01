„Dachsteine“ für die Renovierung

Die Sanierung des Schützenheimes ist eine der großen Herausforderungen, die der BSV Westig im neuen Jahr bewältigen muss. 25 Jahre nach der Einweihung muss das Dach des Schützenheimes erneuert werden. Die Landesförderung aus dem Programm „moderne Sportstätten“ kam daher gerade richtig, doch die Hälfte der Kosten müssen die Schützen selber aufbringen. Durch den Verkauf von „Dachsteinen“ sollen Sponsoren gefunden werden, deren Namen dann auf einer Tafel verewigt werden. Auch ein „Dachschwein“ wurde auf dem Neujahrsempfang mit Bargeld gefüttert.

Grün-weißes Schützenfeststatt blau-weißer Folklore

Dies war nur eine aktuelle Information, die Vorsitzender Oliver Hennemann auf dem Neujahrsempfang am Sonntag verkündete. Viele Westiger Schützen, Vertreter der Ortsvereine, aus der Politik und Wirtschaft sowie eine Abordnung des BSV Hemer konnte Oliver Hennemann begrüßen. 2019 sei ein Jahr mit Höhen und Tiefen gewesen. Zu den Tiefen gehörte der Abschied von einigen verdienten Mitgliedern.

Der Dorfabend sei deutlich besser angenommen worden als in den Vorjahren. Am 15. August wird wieder ein Dorfkönig ausgeschossen. Dann will der BSV die Zeiten anpassen, damit nicht wieder in der Nacht das Schießen beendet und gelost werden muss. Oliver Hennemann dankte allen Mitgliedern und Sponsoren für das Engagement und insbesondere der Feuerwehr und dem DRK für die Absicherung der Festzüge.

Schützenfest wird traditionell am ersten September-Wochenende, 4. bis 6. September, gefeiert. „Waren es in den letzten Jahren die Konzerte, haben wir diesmal das Oktoberfest, das ist nicht in Ordnung“, sagte Hennemann mit Blick auf den auf das Schützenfest verschobenen Termin des Oktoberfestes im Sauerlandpark. Mit der Parkleitung habe es mittlerweile konstruktive Gespräche gegeben. Mit Festzelt und bei freiem Eintritt empfahl er allen das „Westiger grün-weiße Original“ statt der „blau-weißen Folklore in einer sehr guten Sporthalle“. Auch auf 2021 bereitet sich der BSV vor. Dann wird das 125-jährige Bestehen gefeiert, unter anderem mit dem Märkischen Kreiskönigsschießen.

Bernhard Camminadiwürdigt großes Engagement

Vizebürgermeister Bernhard Camminadi richtete in seinem Grußwort den Blick vor allem nach vorne. Er warb für die Kommunalwahl am 13. September als wichtigem Datum für die Stadt. „Ohne die Bürger, die Vereinsmitglieder, das Engagement aus der Bürgerschaft, wäre unsere Stadt nicht dort, wo wir jetzt gemeinsam stehen. In Hemer wurde in den letzten Jahren sehr viel erreicht, wir können stolz sein auf unsere Stadt“, sagte Camminadi. Ein großer Impulsgeber sei die Landesgartenschau gewesen. Der zehnte Geburtstag dieses Großereignisses werde am 17. April gefeiert. Der Blick in den Westiger Vereinskalender zeuge von dem großen Engagement. „Die Arbeit der Ehrenamtlichen ist von einem unschätzbaren Wert für das Gemeinwesen und natürlich auch für den Stadtteil Westig. Ich denke, ohne die Schützenvereine und deren Engagement würden wir einen großen Teil unserer Identität und der Gemeinschaft verlieren“, dankte der Vizebürgermeister den Ehrenamtlichen.