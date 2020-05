Hemer. Die Corona-Krise macht erfinderisch. So werden Jugendliche ihre Abschlusszeugnisse im Autokino des Sauerlandparks bekommen.

Es hätten die schönsten Momente am Ende einer Schullaufbahn sein sollen – die Tage nach den Prüfungen, egal in welcher Schulform. Streiche, Partys, einfach nur gemeinsam chillen, dann die offizielle Zeugnisübergabe und die Abschlusspartys- oder Bälle. All das gehört zu einem guten Schülerleben, wird aber in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nur in sehr eingeschränkter Form zu erleben sein. Aus diesem Grund haben sich der Sauerlandpark und alle Hemeraner Schulleitungen im Rahmen einer Videokonferenz darüber ausgetauscht, wie eine besondere Zeugnisvergabe in diesem Sommer aussehen könnte. Daran nahm seitens der Stadt Hemer auch der Erste Beigeordnete Christian Schweitzer teil, der als Baudezernent in die Frage der Suche nach der richtigen Örtlichkeit eingebunden ist, wo die Zeugnisfeierlichkeiten mit mehreren hundert Gästen stattfinden könnten.

Technischen Aufbauten desParks werden genutzt

Basierend auf der Idee der Gesamtschule Menden haben Geschäftsführer Thomas Bielawski und Christian Schweitzer den Vorschlag entwickelt, die technischen Aufbauten des Autokinos im Sauerlandpark zu nutzen. „So können wir ermöglichen, dass die Absolventen gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern aus einem Haushalt an der Zeugnisübergabe teilnehmen können und dieser besondere Abschlussjahrgang eine außergewöhnliche Erinnerung an seine Schulzeit erhält“, so Schweitzer. Gleichzeitig wurden den Schulleitungen Vorschläge zur veränderten programmlichen Struktur mit auf den Weg gegeben. Nach Gesprächen mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern haben jetzt das Woeste-Gymnasium, die Europaschule und die Realschule „grünes Licht“ und große Vorfreude auf diese besondere Form des Abschieds signalisiert. „Weil auch Orchester- oder Chorproben nicht in gewohntem Umfang stattfinden können, müssen wir nach inhaltlichen Alternativen suchen. Dabei Vertrauen wir auf die Kreativität der Schülerinnen und Schüler haben aber auch selbst schon einige realisierbare digitale Möglichkeiten ausgearbeitet“, ergänzt Thomas Bielawski. Der Sauerlandpark wird in den kommenden Tagen beginnen, mit den Schülern in die Detailplanungen einzusteigen. Die technische Umsetzung übernimmt der Park ohnehin. Alle zusammen wollen den Jugendlichen ermöglichen, trotz der besonderen Umstände einen schönen Schulabschluss zu erleben.

Der politische Krisenstab der Stadt Hemer wurde am Mittwochabend über die positiven Rückmeldungen der Schulen und die Details der Planungen informiert und freut sich, dass die Felsenmeerstadt mit dem Sauerlandpark ein Instrument zur Verfügung stellen kann, das solche Ideen umsetzen kann.

Das Angebot des Sauerlandparks ist ausdrücklich nicht nur auf Hemeraner Schulen beschränkt. Sollte es Schulleitungen aus den Nachbarstädten geben, die Interesse an diesem Ambiente haben, können sie sich an den Sauerlandpark wenden.