Christbäume werden ab Montag abgeholt

Hemer. Wenn die Sternsinger zu Besuch waren, trennen sich viele Hemeraner von ihren Weihnachtsbäumen. So kommt die Baumabfuhr in Hemer gerade rechtzeitig, denn am Wochenende sind die letzten Sternsinger unterwegs.

Die kostenlose Sammlung der Weihnachtsbäume erfolgt am Montag, 13. Januar, und Dienstag, 14. Januar, an. Die Weihnachtsbäume sollten am Montag, 13. Januar, um 6 Uhr deutlich sichtbar an der Straße bereitgestellt werden. Sofern diese noch Baumschmuck wie Lametta, Glaskugeln oder ähnliches tragen, werden sie nicht abtransportiert. Kunststoffweihnachtsbäume werden grundsätzlich nicht mitgenommen. Zusätzlich können die Weihnachtsbäume während der Öffnungszeiten am Bringhof der Stadt Hemer, Englandstraße 7, abgegeben werden. Wird ein Weihnachtsbaum bei der Abholung übersehen, sollte sich der Betroffene zeitnah bei der Stadt Hemer unter den Telefonnummern 02372/551-172 oder -173 melden.