Konzert Chöre „singen zur Weihnacht“ in der Bonifatiuskirche

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chöre „singen zur Weihnacht“ in der Bonifatiuskirche

Hemer. Beim Kirchenchor St. Bonifatius sowie beim Sauerlandchor Hemer laufen die Vorbereitungen für das „Singen zur Weihnacht“ am Montag, 23. Dezember, um 19 Uhr in der Sundwiger Bonifatiuskirche auf Hochtouren. Die Chöre werden an diesem Abend unter der Leitung von Chordirektorin (FDB) Viktoria Ibsch und Johannes Fellner beliebte Advents- und Weihnachtslieder zu Gehör bringen. Johannes Fellner wird dabei Orgel spielen, als Solisten wirken Ute Cramer (Querflöte) und Bernd Ibsch (Trompete) mit.

Die Zuhörer können aber auch bei bestimmten Liedern gerne wieder mitsingen. Das „Singen zur Weihnacht“ soll wie in den vergangenen Jahren eine Gelegenheit für die Gemeindemitglieder und alle übrigen Hemeraner sein, nach dem „Weihnachts-Stress“ abzuschalten. Der Eintritt ist frei. Wer möchte, kann sich mit einer kleinen Spende zu Gunsten der Felsenmeerschule erkenntlich zeigen.