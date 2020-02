CDU eröffnet Kandidatenkür für Ratswahl

Die heimischen Christdemokraten haben den Startschuss für die Kandidatenkür zur Kommunalwahl am 13. September gegeben: Als erste Partei haben sie am Freitagabend im Alten Amtshaus ihre Kandidaten für die Wahlbezirke und die Reserveliste nominiert. Der Großteil sind bekannte Gesichter aus der jetzigen Ratsperiode. Mit Renate Tuschhoff, Ingo Nix, Hans Schmöle und Robin Lötters stellen sich vier Ratsleute nicht der Wiederwahl, so dass es auch einige Veränderungen auf den Stimmzetteln geben wird. „Heimat. Zukunft. Hemer!“ lautet der Wahlslogan der CDU, die wieder stärkste Fraktion werden, alle 19 Wahlkreise direkt holen und Christian Schweitzer zum neuen Bürgermeister machen will.

Zufrieden blickte Vorsitzender Martin Gropengießer auf die vergangenen Kommunalwahlen, bei denen die CDU zuletzt ein Traumergebnis von 46,7 Prozent erreicht habe. In allen Politikfeldern habe man den Gestaltungsauftrag ausgefüllt und Hemer weiterentwickelt, zählte er viele Entscheidungen von den Finanzen, über den Sport bis zur Stadtentwicklung auf. Mit 21 Ratsmitgliedern habe man eine „hervorragend starke CDU-Fraktion“ und in allen Politikfeldern kompetente Ansprechpartner, die vielfach in Vereinen, Verbänden und Kirche engagiert seien. „Wir stehen als Bürgerpartei wirklich in der Mitte“, erteilte er mit Blick nach Erfurt und Berlin extremen Positionen eine Absage. So gebe es derzeit keinen Rückenwind durch die Bundespolitik, eher das Gegenteil sei der Fall. Gropengießer wünschte sich eine zügige Beschlussfassung für eine neue Parteispitze mit Kanzlerkandidatur in Berlin, keine monatelange Hängepartie und eine Rückbesinnung auf die Wurzeln der CDU – christlich-sozial, liberal und konservativ. Die sollen inhaltlich und personell auch in Hemer im Wahlkampfslogan „Heimat. Zukunft. Hemer!“ abgebildet werden.

„Heimat ist unsere Identität“, betonte der CDU-Vorsitzender. Es gehe um die Orte, die Menschen, Gefühle, Kulturelles und Traditionen, um die Zukunft, die vorausschauend und positiv für Hemer gestaltet werden müsse. Wie das inhaltlich geschehen soll, will die Hemeraner CDU Anfang Juni mit der Verabschiedung des Wahlprogramms festlegen.

Personell wurden die Weichen bereits gestellt. Größtenteils einstimmig und en bloc wählten die 38 Stimmberechtigten die 19 Kandidaten für die Wahlbezirke (siehe Infokasten). Es gebe ein ausgewogenes Verhältnis nach Geschlechtern, Ortsteilen, Alter, Berufen, Erfahrung und politischem Interesse, so der CDU-Vorstand. Neue Kandidaten sind Lena Sablowski, Yasmin Fee Fischer, Sandra Fischer und Peter Strecker. Die Reserveliste wird durch Martin Gropengießer, Wolfgang Römer und Holm Diekenbrock angeführt. Es folgen die Kandidaten aus den Bezirken.

Wahlbezirk 1 Oesetalschule: Diana Naujocks (4)

2 – KTE Birkenweg: Tobias Kähler (9)

3 – Brabeckschule: Jörg Schulz (7)

4 – Jugend- und Kulturzentrum: Martin Gropengießer (1)

5 – KTE Am Hammerscheid: Yasmin Fee Fischer (19)

6 – Schulzentrum Parkstraße: Herbert Hennecke (16)

7 – Woesteschule: Prof Dr. Fridtjof Kopp (13)

8 – Woeste-Gymnasium: Sandra Fischer (15)

9 – Paul-Schneider-Haus: Wolfgang Römer (2)

10 – Diesterwegschule: Walter Klein (12)

11 – Wilhelm-Busch-Schule: Peter Strecker (17)

12 – Freiherr-vom-Stein-Schule: Sabine Fobbe (10)

13 – Villa Brökelmann: Andree Susewind (14)

14 – Andritz/Freizeitheim Frönsberg: Heiko Lingenberg (5)

15 – KTE Bredenbruch: Lena Sablowski (18)

16 – KTE Sternenburg:- Jochen Koch (8)

17 – Gemeindezentrum Deilinghofen: Holm Diekenbrock (3)

18 – Schule Deilinghofen: Karl-Friedrich Stenner-Borghoff (6)

19 – Gaststätte Stenner: Prof. Dr. Michael Rübsam (11)



In Klammern die Listenplätze

Kritik an Auswirkungender Thüringen-Wahl

Nicht nur Martin Gropengießer blickte kritisch auf die Folgen der Thüringen-Wahl. „Das Bild der CDU lässt mich nachdenklich zurück‘, sagte Landtagsabgeordneter Marco Voge in einem Grußwort. Viel hätte er über die Plenarwoche berichten können, doch die vergangenen zehn Tage in der Republik überstrahlten alles. „Die Menschen wollen keinen Streit unter Parteien, sondern eine Debatte über die besten Ziele“, plädierte er dafür, sich mit Inhalten zu beschäftigen und zusammen zu stehen.

Auch wenn Christian Schweitzer erst am 24. April auf der Jahreshauptversammlung der CDU offiziell durch die Mitglieder zum Bürgermeisterkandidaten nominiert wird, setzte er in seinem Grußwort bereits einen thematischen Schwerpunkt. „Das Ehrenamt muss gestärkt und geschützt werden“, betonte Schweitzer und bezog dies auch auf das kommunalpolitische Engagement, denn die Ratsmitglieder nähmen ein Ehrenamt wahr. Es sei immer schwieriger geworden, das Amt auszuüben, nicht nur unsachliche Kritik, sondern auch Angriffe würden häufiger. Davor müssten Politiker geschützt werden.