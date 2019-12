Buntes Ballett-Programm für guten Zweck

Hemer. Die Charity-Weihnachtsfeier der Ballettschule am Sauerlandpark hat am Samstag für ein ausverkauftes Grohe-Forum gesorgt.

Die jährliche Charity-Weihnachtsfeier der Ballettschule am Sauerlandpark ist inzwischen ein echtes Muss für alle Hemeraner Tanzfans geworden. Am vergangenen Sonntag war es wieder so weit. Knapp 1000 Zuschauer bahnten sich ihren Weg durch Regen und Sturm ins Grohe Forum. In der ausverkauften Halle wurden die Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde der Tänzerinnen und Tänzer dann augenblicklich in Weihnachtsstimmung versetzt.

Von Jazz über Hip-Hop bis hin zu Modern-Dance

Sänger Ingo Düe, mit dem seit fünf Jahren eine enge Zusammenarbeit besteht, eröffnete die Charity-Gala mit dem Stück „Santa Claus is coming to Town“ und wurde dabei von Background-Tänzerinnen der Tanzschule begleitet. Anschließend konnte Alexandra Moneke, die Leiterin der Ballettschule am Sauerlandpark, das Publikum begrüßen und sie durch das abwechslungsreiche und liebevoll gestaltete Programm führen. Dieses hatte mit eleganten Ballettaufführungen, ausdrucksreichen Jazz- und Modern Dance-Auftritten sowie energiegeladenen Hip-Hop-Choreographien aus so ziemlich jedem Tanzstil etwas zu bieten.

Rund 300 Tänzerinnen und Tänzer treten beim Abschlusstanz auf. Auch die Papas sind auf der Bühne vertreten. Foto: Wolfgang Meutsch

Auch die kleinsten Schülerinnen und Schüler vom Kreativen Kindertanz zeigten stolz, was sie schon alles gelernt haben und ernteten kräftigen Beifall des Publikums. Ein besonderes Highlight stellten auch die Papa-Tochter-Tanzprojekte dar, bei denen Väter mit ihren Töchtern gemeinsam auf der Bühne performten und die Zuschauer begeisterten. Zudem präsentierten die Sängerinnen Leonie Vicariesmann, Tabea Stenner und Alexandra Schröder ihr Gesangstalent und gaben mit zwei Auftritten einen Vorgeschmack auf die Veranstaltung „Musical and more“ der Musikschule Hemer.

Den krönenden Abschluss der Veranstaltung bildete schließlich der traditionelle Abschlusstanz, bei dem alle der rund 300 Tänzerinnen und Tänzer noch einmal gemeinsam auf der Bühne standen. Auch der Nikolaus schaute im Grohe Forum vorbei und brachte mit seinem Besuch viele Kinderaugen zum Leuchten. Zudem wurde noch eine besondere Überraschung enthüllt: Die Ballettschule wird im kommenden Sommer im Parktheater Iserlohn das Stück „Hercules“ aufführen.

Erlös kommt der Aktion „Lichtblicke“ zugute

Die Gäste zeigten sich von der rundum erfolgreichen Veranstaltung begeistert, und freuen sich schon jetzt auf den Auftritt im Sommer. Der Erlös der Charity-Weihnachtsfeier kommt auch in diesem Jahr der Aktion „Lichtblicke“ zugute. Die gemeinnützige Organisation unterstützt Kinder, Jugendliche und ihre Familien aus Nordrhein-Westfalen, die materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind.