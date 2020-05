Bürgerbus startet mit neuer Route

Hemer. Es gibt unter anderem eine neue Haltestelle an der Europastraße.

Mit der ersten Fahrt des Bürgerbusses am kommenden Dienstag um 9.35 Uhr ab ZOB ändert sich auch dauerhaft die Linienführung im Ortsteil Deilinghofen der Felsenmeerlinie (Linie C). Wie der Bürgerbusverein mitteilt, wurde der Bus von Fahrgästen aus dem süd-westlich der Europastraße gelegenen Wohngebiet zwischen Büttmecker Weg und Eserkamp immer weniger genutzt. Aus diesem Grund hat der Bürgerbusverein eine attraktivere Linienführung geplant, die den Wünschen der Einwohner des „Oberdorfes“ entgegenkommen und damit auch die Fahrgastzahlen wieder anheben soll.

Vom Kreisverkehr am Ende der Deilinghofer Straße verläuft die geänderte Fahrstrecke wie bisher über die Europastraße unter Auslassung des vorgenannten Wohngebietes, und dann weiter die Hönnetalstraße entlang in Richtung Hönnetal. Der Bus biegt dann in den Apricker Weg ein bis zum nächsten Kreisverkehr, von dort geht es auf die Europastraße bis zum ersten Kreisverkehr. Diese Fahrtrichtung wird jeweils bei der ersten Tour am Vormittag und am Nachmittag eingehalten, die zweiten Touren verlaufen in umgekehrter Richtung. Haltestellen auf dieser Teilstrecke sind die neue Haltestelle „Europastraße“ sowie die Haltestellen „Kirche“, „Heermann“ sowie „Kaufpark“ (neu). Streckenfahrpläne werden an den Haltestellen ausgehängt, Fahrplan-Flyer mit allen vier Bürgerbuslinien sind bei den Fahrerinnen und Fahrern erhältlich.