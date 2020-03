Bürger sollen Rathaus nur im Notfall betreten

Hemer. Die Stadt Hemer bittet darum, die beiden Rathäuser und die anderen städtischen Dienststellen nur in unaufschiebbaren Angelegenheiten aufzusuchen.

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und um die Ansteckungsgefahr für Bürger sowie die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, bittet die Stadt Hemer darum, die beiden Rathäuser am Hademareplatz und die anderen städtischen Dienststellen nur in absolut unaufschiebbaren Angelegenheiten aufzusuchen.

Zahlreiche Dienstleistungen bietet die Stadt Hemer im Serviceportal auf der städtischen Internetseite an, auch telefonisch können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht werden. Der Verwaltungsvorstand hat zudem die Option der mobilen Arbeit ausgedehnt. Das heißt, in den Bereichen, in denen es möglich ist, werden die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermehrt von Zuhause aus arbeiten, sind allerdings ganz normal über ihre Telefondurchwahlen bei der Stadt Hemer erreichbar.

Kein Händedruck mehr zur Begrüßung

Wenn sich ein Rathausbesuch für Bürgerinnen und Bürger nicht vermeiden lässt, werden sie mit einem Lächeln begrüßt, auf den üblichen Händedruck wird allerdings seit mehr als einer Woche verzichtet. Entsprechende Schilder erinnern die Besucher daran. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst wurden ausführlich über Ansteckungsrisiken und Hygienemaßnahmen informiert.

Keine Dienstreisen, nur wenige Außentermine

Bürgermeister Michael Heilmann tagt regelmäßig mit den Dezernenten, weiteren Führungskräften und Vertretern der Feuerwehr, um die aktuelle Lage zu erörtern. „Wir wollen die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unseren Möglichkeiten bestmöglich schützen. Deshalb werden Dienstreisen auf absolute Notwendigkeit überprüft und Außentermine sollen nur dann stattfinden, wenn sich diese nicht verschieben lassen. Fortbildungsveranstaltungen – insbesondere für Erzieherinnen und Erzieher – dürfen aktuell nicht wahrgenommen werden. Wir nehmen die Situation ernst, aber verfallen nicht in Panik“, so Heilmann, „wir können jetzt beweisen, dass unser Zusammenleben in Hemer, unsere Rücksichtnahme auf andere, etwas sehr Besonderes ist.“