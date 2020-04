Bringhof ab heute wieder geöffnet

Hemer. Viele haben die Kontaktsperre dafür genutzt, Schränke oder Keller aufzuräumen. Das Aussortierte dann los zu werden, war durch die geschlossenen Bringhöfe ein Problem. Der städtische Bringhof an der Englandstraße wird ab heute (14 bis 17 Uhr) wieder öffnen – allerdings mit wichtigen Vorsichtsmaßnahmen. Die Stadt Hemer bittet daher zu überlegen, ob ein unmittelbarer Besuch des Bringhofes in den ersten Tagen der Wiederöffnung absolut notwendig ist, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Maximal eine Begleitperson darf mit auf das Gelände und die Anzahl der Anlieferer auf dem Gelände wird begrenzt. „Rechnen sie mit Staus und Wartezeiten“, teilt die Verwaltung mit.

Schadstoffe und E-Schrottrichtig entsorgen

Auch die Sammlung schadstoffhaltiger Abfälle wird ab 20. April wieder planmäßig aufgenommen. Die Sammlung des Märkischen Kreises erfolgt unter Beachtung der einschlägigen Schutzmaßnahmen. Der nächste Termin für das Schadstoffmobil in Hemer ist der 22. April: 11.30 bis 12.30 Uhr Feuerwehr Ihmert, 12.45 bis 13.45 Uhr Autohaus Rosier, 14.30 bis 15.30 Uhr Parkplatz gegenüber Hotel Meise, 15.45 bis 18 Uhr Bringhof. Am 29. April steht das Schadstoffmobil in Stübecken, Becke, Hemer Mitte und am Bringhof in Deilinghofen. Die genauen Standzeiten und -orte sowie die Termine sind dem Abfallkalender 2020 (Rückseite des Monats Dezember) zu entnehmen.