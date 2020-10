Hemer. Nach der erfolgreichen Premiere im Iserlohner Filmpalast will der Hemeraner Filmemacher Markus Baumeister seinen Kurzfilm „Blinder Himmel“ am Samstag, 31. Oktober, ab 18 Uhr auf der Videoplattform www.Youtube.com veröffentlichen. Der Film erzählt von einer jungen Frau, gespielt von Lea Knoff, die ein Jahr nach einem schweren Autounfall plötzlich eine Gestalt am Himmel entdeckt, die nur sie sehen kann. Der nervenaufreibende Horrorfilm verspricht pünktlich zu Halloween Gruselstimmung.