Der frontale Aufprall hinterließ an der Altenaer Straße massive Schäden an beiden Fahrzeugen, die Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Hemer. Warum ein 28-jähriger Werdohler und ein 60-jähriger Hemeraner von der Fahrbahn abkamen, ist unklar. Drei Leichtverletzte sind das Ergebnis.

Zwei Fahrer verlieren Kontrolle, drei Personen verletzt

Zwei Verkehrsunfälle haben am Mittwochnachmittag für Behinderungen im Feierabendverkehr gesorgt. Auf der Zeppelinstraße kam nach Polizeiangaben ein 28-jähriger Werdohler, der Richtung Hauptstraße unterwegs war, um 16.41 in Höhe der Hausnummer 22 mit seinem SUV nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ins Heck eines dort geparkten Citroën. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen an Knie und Zeigefinger. Der rechte Fahrstreifen wurde für eine Stunde gesperrt. In Mitleidenschaft gezogen wurde auch eine Straßenlaterne, den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 15.000 Euro.

Auf der Altenaer Straße geriet ein 60-jähriger Hemeraner, der in Richtung Innenstadt fuhr, um 17.16 Uhr vor der Einmündung Langenbachstraße in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Wagen eines 57-jährigen Hemeraners. Beide wurden leicht verletzt, die Straße blieb für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit etwa 20.000 Euro. In beiden Fällen ist unklar, warum die jeweiligen Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren. Die Ermittlungen dauern an.