Zwei Autos an der Edelburg aufgebrochen: Zeugen gesucht

Hemer. Am Dienstag sind vor einer Reithalle an der Edelburg zwei Pkw aufgebrochen wurden. Eine Geschädigte konnte einen Verdächtigen beobachten.

An der Edelburg wurden laut Mitteilung der Polizei am Silvesternachmittag zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Eine Frau aus Altena hatte gegen 14.15 Uhr ihren grauen Golf vor einer Reithalle geparkt. Als sie um 15.45 Uhr zurückkehrte, hatte ein Unbekannter die Seitenscheibe zerstört und dann ihre Handtasche aus dem Auto entwendet. Die Tasche wurde kurze Zeit später an einem Grünstreifen einige Meter entfernt wiedergefunden – allerdings ohne Bargeld.

Geschädigte beobachtete Verdächtigen in seinem Fahrzeug

Zwischen 13.15 und 15.30 Uhr ist in diesem Bereich ein weiteres Auto aufgebrochen worden. Der graue Ford Kuga parkte im vorderen Bereich der Reitanlage auf einem Schotterplatz. Als die Besitzerin des Wagens zurückkehrte, stellte sie Aufbruchsspuren an beiden Autotüren fest. Außerdem beobachtete sie ein verdächtiges Fahrzeug, dessen Fahrer mit den Auto-Einbrüchen zu tun haben könnte. Es handelte sich um einen blauen VW Passat mit Warendorfer Kennzeichen und schwarzem Sonnenschutz hinten. Der Fahrer soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Er hatte kurze, dunkle Haare und einen Bart.

Wer in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich unter 02372/90990 an die Polizeidienststelle.