Foto: Michael May / IKZ Michael May

Unbekannte sind in ein Vereinsheim an der Schulstraße eingebrochen.

Hemer. Einbrecher haben zwischen dem 25. und 29. Januar ein Vereinsheim an der Schulstraße heimgesucht. Ihre Beute: Sparschweine und Getränke.

Hemeraner Vereinsheim: Sparschweine und Getränke gestohlen

Einbrecher sind zwischen dem 25. und 29. Januar in ein Vereinsheim an der Schulstraße eingebrochen. Über eine aufgebrochene Metalltür drangen sie in das Gebäude ein. Dort entwendeten sie ein Sparfach, Sparschweine, mehrere Flaschen Schnaps sowie mehrere Kisten Cola. Die unbekannten Täter hinterließen außerdem einen Sachschaden. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Hemeraner Wache unter 02372/90990 entgegen.