Polizei Diebe werden in Iserlohn rechtzeitig ertappt

Iserlohn. Ein Paar hat am Dienstag versucht, einer Iserlohnerin die Geldbörse aus der Tasche zu stehlen.

Ein bislang unbekanntes Paar hat laut Polizeibericht am Dienstag kurz vor 11 Uhr auf Höhe der Post an der Baarstraße versucht, einer Iserlohnerin die Geldbörse aus dem Rucksack zu stehlen. Das Opfer bemerkte jedoch rechtzeitig das Vorhaben der Täter, die in Richtung Hans-Böckler-Straße geflüchtet sind. Sie werden wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 40 Jahre alt, 1,90 Meter groß, korpulent, hat einen dunklen Teint sowie dunkles, volles Haar. Die Frau, zu der keine Altersangaben gemacht wurden, ist 1,65 bis 1,70 Meter groß, untersetzt, hat einen hellen Teint, trug die dunklen, schulterlangen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, sie war bekleidet mit weißen Bermudas und heller Hose.

Um Hinweise bittet die Polizei unter 02371/9199-0.