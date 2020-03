Bigband-Profis fordern die Woeste-Musiker

Hemer. Spannend ist der Musikunterricht für 30 Gymnasiasten, denn sie proben an zwei Tagen mit den Profis der Bigband des Landespolizeiorchesters NRW.

Das „Queen Bee“ der Saxofonisten klingt schon ganz hervorragend, doch Andreas Laux ist noch nicht ganz zufrieden: „Das Crescendo machen einige von Euch zu früh auf“, sagt der erfahrene Saxofon-Coach . Das Ganze also noch einmal, und jetzt klingt es spannender. Spannend ist der Musikunterricht für 30 Woeste-Gymnasiasten in dieser Woche allemal, denn sie proben an zwei Tagen mit den Profis der Bigband des Landespolizeiorchesters NRW in der Musikschule.

Bigbands am Sonntagim Alten Casino

Gemeinsam präsentieren die Bigband „Jazamwo“ und die Bigband des Landespolizeiorchesters am kommenden Sonntag ihr Können. Um 17 Uhr laden Schüler und Profis zum Konzert in das Alte Casino ein. Beide Bigbands gestalten mit Sängern zunächst ein eigenes Programm mit Rockadaptionen von Metallica oder den Scorpions und Swing-Klassikern wie „Hay burner“ oder „Queen Bee“, bevor sie zum Höhepunkt gemeinsam musizieren. Alle Musikfreunde sind bei freiem Eintritt herzlich willkommen.

In den Workshops für Saxofon, Trompete, Posaune, Keyboard und Bass verfeinern die Schüler ihr Spiel. Phrasierung, Dynamik und Rhythmus erhalten den letzten Schliff. „Die Töne können wir schon jetzt, jetzt muss der Gesamtklang stimmig werden“, sagt „Jazamwo“-Leiter Jörg Segtrop. Für die intensiven Proben nutzt das Gymnasium die Synergien mit der Musikschule, deren Lehrer auch am Woeste unterrichten. „Es ist eine gute Zusammenarbeit“, freut sich Musikschulleiter Matthias Brakel. Die gibt es auch mit dem Landespolizeiorchester, das mit fünf Musikern die Schüler motiviert und begeistert. „Die Schüler sind schon krass gefordert“, stellt Matthias Brakel fest, doch der Spaß kommt mit den Profis nicht zu kurz.