Big Band der Bundeswehr spielt im Autokino

Hemer. Das Show- und Unterhaltungsorchester bietet ein dreitägiges Highlight auf der Open-Air-Bühne am Grohe-Forum.

Es war ein rappelvoller Veranstaltungssommer zum zehnjährigen Parkgeburtstag geplant, doch dann kam Corona und sorgte für Absagen. Um die Lücke im Kulturprogramm zu füllen, bemüht sich der Sauerlandpark um ein Alternativprogramm. Nach den erfolgreichen Abenden mit Jini Meyer & Band setzt der Sauerlandpark seine Serie der Autokonzerte im Park fort – mit einem ganz besonderen dreitägigen Highlight: Vom 8. bis 10. Juni spielt die Big Band der Bundeswehr ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) live auf der Open-Air-Bühne am Grohe-Forum.

In Hemer erste Autokonzerteder legendären Big Band

Die Big Band der Bundeswehr, unter der Leitung von Bandleader Timor Oliver Chadik, zählt zu den ungewöhnlichsten Show- und Unterhaltungsorchestern Deutschlands. Gewöhnliche Marsch- und Orchesterliteratur sind hier Fehlanzeige. Erstmals in ihrer knapp 50-jährigen Geschichte spielt die Big Band in Hemer Autokonzerte: „Als uns die Anfrage erreichte, in Hemer zu spielen, waren wir alle begeistert von der Idee. Deshalb haben wir uns die Mühe gemacht, die notwendigen Rahmenbedingungen im Detail zu prüfen und konnten jetzt mit großer Freude zusagen“, sagt Stabshauptmann Johannes Langendorf, der Tourmanager der Big Band der Bundeswehr. Grundvoraussetzung war die Größe der Open Air-Bühne des ehemaligen Landesgartenschau-Geländes aus dem Jahre 2010. „Wir haben in Hemer tatsächlich die Möglichkeit, alle gültigen Abstandsregelungen der Corona-Verordnungen des Landes einzuhalten und können erstmals seit unserem letzten Konzert am 11. März in Beverungen wieder zusammen musizieren und werden insgesamt drei Konzerte geben.“

Seit dem Beginn der Corona-Krise haben die Musiker der Bundeswehr Big Band lediglich virtuell zusammen gespielt. Per Zoom-Konferenz wurde geprobt, außerdem sind im Homeoffice Aufnahmen für eine neue Charity-CD entstanden.„Wir sind sehr beeindruckt von der Geschwindigkeit mit der alle Beteiligten diese kurze Konzertserie auf die Beine gestellt haben. Insbesondere auch den Verantwortlichen in der Bundeswehr, dem Märkischen Kreis, der Stadt Hemer und allen Technikpartnern gilt unser Dank. Normalerweise würde es viel länger dauern, ein solches Projekt zu realisieren“, betont Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks.

Wie wichtig für Park und Big Band diese Konzerte sind, wird auch an den Rahmenbedingungen deutlich, die extra für die Konzertabende geschaffen werden. Gleich mehrere Kameras werden die auf der OpenAir-Bühne verteilt sitzenden Musiker, Sängerinnen und Sänger auf drei große LEDLeinwände bringen. Insgesamt rund 120 Autos finden pro Konzertabend Raum auf dem Blücherplatz. „Auch für uns ist es etwas Besonderes an diesem Ort, der ehemaligen Blücherkaserne zu spielen, wo wir, die Bundeswehr, lange heimisch waren und nun ein wunderschöner Familienpark mit so vielen jährlichen Besucherinnen und Besuchern entstanden ist“, so Langendorf. So, wie es seit Gründung des Orchesters in 1971 Tradition ist, wird die Big Band auch in Hemer ohne Gage spielen. Alle Einnahmen aus der Show „On The Road To Swing“, mit dem mindestens 20-köpfigen Ensemble gehen als Spende an zwei unterschiedliche Organisationen. 50 Prozent der Einnahmen werden an die Stiftung der Sparkasse Märkisches Sauerland für die Stadt Hemer überwiesen, die damit unter anderem Menschen helfen kann, die aufgrund der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Die anderen 50 Prozent erhält das Bundeswehr Sozialwerk.