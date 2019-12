Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrunkener greift Polizeibeamte an

Hemer. Die Polizei holte am Mittwoch um 4.25 Uhr einen Randalierer aus einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Hemer. Der Betrunkene lief schreiend durch den Flur und hämmerte gegen Türen und Wände. Beim Eintreffen der Polizeibeamten schien er sich beruhigt zu haben. Doch seine Stimmung schlug um. Die Polizeibeamten überwältigten ihn und brachten ihn zur Verhinderung von Straften ins Gewahrsam nach Iserlohn. Am späteren Morgen weigerte er sich, die Zelle zu verlassen und wurde erneut handgreiflich. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Widerstands und tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte.