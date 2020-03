Hemer. Die Kliniken in Hemer treffen aufgrund der Corona-Gefahr Vorsichtsmaßnahmen. Besucher dürfen nur in Ausnahmefällen in die Paracelsus-Klinik.

Auch für die Besucher von Patienten in den Hemeraner Krankenhäusern kommen aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen in Sachen Coronavirus Veränderungen zu. Die Paracelsus-Klinik in Hemer geht sogar soweit, dass die Besucher draußen bleiben müssen. Am Mittwoch war der erste Tag, an dem die Maßnahme griff. „Nur in ganz besonderen Ausnahmefällen dürfen Angehörige zu ihren Familienmitgliedern ins Krankenhaus“, erklärt Dr. Christian Utler, medizinischer Geschäftsführer der Paracelsuskliniken Deutschland. Ausnahmefälle könnten zum Beispiel sein, dass ein Patient im Sterben liegt. Der Besucher, der dann Zutritt bekomme, werde natürlich im Vorfeld untersucht.

„Wir schulen unsere Mitarbeiter gerade sehr hart, das kostet viel Zeit“, erklärt Dr. Christian Utler. In der Paracelsus-Klinik in Kassel wird bereits seit einer Woche so verfahren, dass Besucher draußen bleiben müssen und der medizinische Geschäftsführer ist froh, dass die Maßnahmen zum Schutz gegen Corona auf so viel Verständnis trifft.

„Die meisten in Kassel sind unglaublich verständnisvoll, Patienten und auch die Besucher“, berichtet Dr. Utler im Gespräch mit unserer Zeitung. Jetzt hofft er, dass das in Hemer genauso ist. Gerade bei den älteren Patienten gebe es viel Akzeptanz, je älter der Patient sei, umso verständnisvoller sei er, so der Mediziner.

Verhaltensregeln für die Besucher in Lungenklinik

In der Lungenklinik gelten die bisherigen Besuchszeiten, aber die Besucher der Patienten bekommen „Verhaltensregeln“ mit auf den Weg. „Aktuell sind wir dabei, die Regeln auf Plakaten oder Handzetteln zusammenzufassen“, so der kaufmännische Direktor Torsten Schulte im Gespräch mit unserer Zeitung. So sollten das gründliche Händewaschen oder das Benutzen von Desinfektionsmitteln natürlich für alle längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden sein.

Zudem werden die Besucher aufgefordert, zum Personal und zu Patienten Abstand zu halten. Ansonsten ist er zufrieden: „Der Klinikalltag läuft aktuell ganz normal weiter.“ Allerdings sei es auch in der Lungenklinik dazu gekommen, dass Desinfektionsmittel und auch Schutzkleidung „plötzlich verschwunden“ seien. Man habe aber keine Probleme. „Wir achten da jetzt genau drauf, alles ist unter Verschluss“, berichtet Torsten Schulte.