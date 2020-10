Beliebte Routen für Wanderer

Hemer. Der Märkische Kreis hat die beliebte Wanderbroschüre „Wandern im Märkischen Sauerland“ wiederaufgelegt. Sie ist bei den Städten und Gemeinden sowie in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises kostenlos erhältlich.

2018 hatte der Fachdienst Kultur und Tourismus das Buch in Zusammenarbeit mit den Touristikern vor Ort erstellt. Die fünfzehn Städte und Gemeinden präsentieren hier jeweils zwei ihrer Lieblingswanderrouten. Aufgrund der hohen Nachfrage ist der Wanderführer bereits seit einiger Zeit vergriffen. „Eigentlich war geplant, das Buch 2021 zu aktualisieren und die neuen Themenwanderwege mitaufzunehmen“, sagt Ute Plato vom Fachdienst Kultur und Touristik. Durch die Pandemie hat die Nachfrage nach Informationen zu regionalen Outdooraktivitäten aber eine ganz neue Dynamik entwickelt. Daher hat sich der Kreis entschlossen, die Wanderbroschüre in einer Auflage von 2000 Exemplaren nachdrucken zu lassen.

30 Wanderrouten mitKarten und Bildern

Das handliche Buch in Spiralbindung enthält insgesamt 30 Wanderrouten mit ausführlichen Beschreibungen, Fotos und Kartenmaterial. Viele von ihnen sind familientauglich und bieten zusätzliche Attraktionen für Kinder; andere sprechen eher gestandene Wanderer an. Dazu bietet das Heft Wissenswertes zu den fünfzehn Städten und Gemeinden des Kreises, zur Geografie und Geschichte, zum Naturpark Sauerland Rothaargebirge und der Wanderregion mit seinen Fernwanderwegen. Es ist kostenlos bei den Städten und Gemeinden sowie in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises in Iserlohn und Lüdenscheid erhältlich