Bedenkzeit über die Plattform Zoom

Hemer. Die Stadtkirchenarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Hemer lädt für den kommenden Freitag um 19 Uhr zu einer Bedenkzeit in der Fastenzeit ein. Aufgrund der weiterhin kritischen Situation in der Corona-Pandemie wird sie digital als Zoom-Treffen gestaltet, wie die Gemeinde mitteilt. Eine Eselin stellt sich quer und zwingt so den Seher Bileam auf ihrem Rücken zum Richtungswechsel und zum Umdenken.

Gottfried Pielhau stellt Texte und Lieder zusammen

Was diese alte biblische Erzählung mit dem Alltag vieler Menschen zu tun haben könnte, darum kreisen Gedanken, Texte und Lieder, die von Gottfried Pielhau zusammengestellt wurden und von Mitarbeitern der Stadtkirchenarbeit vorgetragen werden. Die Stadtkirchenarbeit lädt alle herzlich ein, digital an diesem Zoom-Meeting teilzunehmen. Der Link dazu wird auf der Seite www.kirche-hemer.de eingestellt.