Bauarbeiten für Kulturquartier verzögern sich

Eigentlich hätten die Bauarbeiten laut Ausschreibung schon im November und im Dezember 2019 erfolgen sollen, doch vom ersten Spatenstich für den neuen Eingang zum Kulturquartier ist auch nach dem Jahreswechsel noch nichts zu sehen. Aus „wirtschaftlichen Gründen“ will die Stadt nun neben den im September ausgeschriebenen Rohbauarbeiten auch die Stahlarbeiten ausschreiben, um mehr Kostensicherheit zu erlangen. Mit einem Baubeginn werde nun im Frühjahr gerechnet, heißt es aus dem Rathaus.

250.000 Euro fürneuen Zugang bewilligt

250.000 Euro hat der Rat im Haushalt 2019 für den neuen Zugang zum Gebäude 15 am Sauerlandpark genehmigt. Unter anderem soll dieser Umbau die jahrelange Kritik an der schlechten Beschilderung und Zuwegung zur Musikschule, Volkshochschule, Sauerlandpark GmbH und Museen verbessern.

Der im Februar 2019 beschlossene Entwurf des Architekten Anselm Vedder sieht einen zentralen neuen Eingang mit vorgelagerter Terrasse an der Vorderseite des Gebäudes am Nelkenweg vor. Erreichbar soll der deutlich über Straßenniveau liegende Eingang über eine neue Außentreppe als auch barrierefrei über eine Rampe sein. Von dort treten die Besucherinnen und Besucher direkt in den Lichthof, der damit als Foyer für das gesamte Kulturquartier dienen würde. „Der Lichthof wartet darauf, wachgeküsst zu werden“, freut sich Vedder darauf, dass die Menschen, die das Kulturquartier betreten, sich von dort aus orientieren können.

Zusätzlich zu diesem neuen Eingang sind mittelfristig die Sanierung der Fassade und sämtlicher Fenster geplant. Dann soll auch ein großer Schriftzug an der Gebäudeseite erfolgen. Das würde nach bisherigen Schätzungen weitere rund 650.000 Euro kosten.