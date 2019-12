Bahn um Bahn für den guten Zweck geschwommen

Wenn durch die Zeitumstellung die Uhr eine Stunde zurückgestellt wird, dann wird aus dem 24-Stunden- ein 25-Stunden-Schwimmen. Eine Stunde mehr Zeit, die mehr Geld in die Kasse des Fördervereins Schwimmen in Hemer bringt. Das Sponsorenschwimmen brachte in diesem Jahr 1000 Euro, und traditionell zeichnete Klaus-Peter Uhlmann, zusammen mit Paul Stehle, Vorsitzender des Fördervereins „Schwimmen in Hemer“, die Besten der jeweiligen Altersklassen aus.

Der älteste Schwimmer war der 80-jährige Ernst Stiefe, der 32 Bahnen schwamm. Die Jüngste war Kira Malin Hennig (1) auf Mamas Rücken mit acht Bahnen, der Jüngste Leonard Schaaf (7), der 160 Bahnen zog. Zudem wurden Tara Jopen, Anhari Soufian, Leonie-Sophie Wächter, Tobias Hennemann, Jule Flamme, Björn-Ole Blanke, Sabine Grothhaus, Raimond Schaaf, Anette Sandig, Ralf Thiel-Siling, Brigitte Reinhard und Peter Rahn in den verschiedenen Altersklassen ausgezeichnet.

Die beste Sponsorleistung brachte Niklas Rittinghaus, der mit 80 Bahnen 100 Euro erschwamm. „Die Besonderheit ist hier, Niklas ist blind“, sagte Klaus-Peter Uhlmann, der sich sehr freute, dass Niklas an den Start gegangen ist. Auf Platz zwei der besten Sponsorleistungen landet Elias Flamme, der 92 Euro erschwamm, und auf dem dritten Platz fand sich seine Schwester Jule wieder, die 80 Euro erschwamm.