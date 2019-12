Bäder künftig unter der Regie der Stadtwerke

Die Schwimmer werden es kaum merken: Das Wasser ist warm wie immer, die gleichen Schwimmmeister stehen am Beckenrand, und doch vollzieht sich zum Jahreswechsel ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Hemeraner Bäder. Die Stadtwerke übernehmen ab 1. Januar 2020 den Betrieb der städtischen Schwimmstätten. Dieser sogenannte „steuerliche Querverbund“ soll finanzielle Vorteile im sechsstelligen Bereich bringen.

Schwimmstätten sindhoch defizitär

Viele Städte lassen ihre Bäder schon seit Jahren durch ihre kommunalen Unternehmen betreiben, denn Hallen- und Freibäder sind hoch defizitär. In Hemer liegt der jährliche Zuschussbedarf bei rund 700.000 Euro. Diese Bäderverluste sind als „Teil der Daseinsvorsorge auf kommunaler Ebene“ steuerlich anerkannt und können je nach Konstellation mit Gewinnen von Stadtwerken aus dem Bereich Strom, Gas, Wasser verrechnet werden, ein sogenannter steuerlicher Querverbund. Das führt zu einer Teilsubventionierung der Kosten für den Betrieb des kommunalen Schwimmbades. Die Stadt profitiert von Steuervorteilen, die Verluste reduzieren allerdings die Gewinnausschüttung der Stadtwerke. So sieht der jetzt aus zwei Geschäftsbereichen bestehende Wirtschaftsplan für 2020 einen Gewinn bei der Energieversorgung von 1,6 Millionen vor, im neuen Bereich Bäder aber einen Verlust von 760.000 Euro.

Nach über einem halben Jahr intensiver Vorbereitung sind die Verträge nun unterzeichnet. „Als Konzern Stadt stellen wir uns deutlich besser auf“, sagt Bürgermeister Michael Heilmann. Die Stadtwerke pachten die Bäder von der Stadt. Die unter Umständen noch drohenden Investitionen für den Weiterbetrieb des alten Hademarebades verbleiben bei der Stadt als Eigentümerin, die Stadtwerke finanzieren Betrieb und laufende Unterhaltung. Ein Personalüberleitungsvertrag regelt den Wechsel der zehn Bädermitarbeiter von der Stadt zu den Stadtwerken. „Die Mitarbeiter stellen sich nicht schlechter“, betont die Stadtwerke-Geschäftsführerin Monika Otten.

Wichtigste Voraussetzung für den Querverbund ist eine technische Verbindung. Diese schafft ein mobiles Blockheizkraftwerk, das im Frühjahr am Freibad installiert wird und dann zur Wintersaison zum Hallenbad umzieht. Dies wird auch energetische Einsparungen bringen.

Dass Hemer die Bäder zum jetzigen Zeitpunkt überträgt, liegt am geplanten Badneubau. „Es ist ein Instrument, um den Neubau wirklich finanzieren zu können“, betont Beigeordneter Sven Frohwein. So können beim Neubau Steuern gespart werden. Außerdem wird das Bäderdefizit durch den Neubau mit notwendigen Abschreibungen um weitere 200.000 Euro steigen.

Entscheidungen künftigohne Öffentlichkeit

Dass die Bädergesellschaft nun zu den Stadtwerken übergeht, bedeutet aber auch, dass die Belange des Freibades und des Hallenbades in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke besprochen werden und nicht länger in einem städtischen Ausschuss – also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Hans-Peter Klein kritisierte dies im vergangenen Sportausschuss. „Eintrittspreise und Öffnungszeiten sollten weiterhin im Sportausschuss Thema sein“, forderte er. In der Versammlung der Stadtwerke seien zwar Politiker vertreten, eine Berichterstattung durch die Presse über die Sitzungen sei zum Beispiel aber nicht mehr möglich.