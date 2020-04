Autokino startet auf dem Himmelsspiegel

Hemer. Der Ticketverkauf für das Autokino im Sauerlandpark hat begonnen.

Auch der Sauerlandpark startet an diesem Wochenende in Zusammenarbeit mit dem Filmpalast Iserlohn mit seinem Autokino auf dem Himmelsspiegel. Dafür wird eine zweite über 50 Quadratmeter große LED-Leinwand auf der Open-Air-Bühne des Grohe-Forums installiert. Am Samstag und Sonntag sind jeweils drei verschiedene Filme zu sehen. Tickets sind ab sofort nur im Vorverkauf erhältlich.

Am Samstag, 18. April, läuft um 12.30 Uhr Eiskönigin 2 (Länge: 103 Minuten), um 16 Uhr Das perfekte Geheimnis (Länge: 120 Minuten) und um 20 Uhr Joker (Länge: 122 Minuten). Am Sonntag ist um 12.30 Uhr Toy Story 4 (Länge: 100 Minuten), um 16 Uhr Maleficent 2 (Länge: 118 Minuten) und um 20 Uhr ES Kapitel 2 (Länge: 122 Minuten) zu sehen. Weiter geht das Programm ab Montag (Bericht folgt). Einlass ist jeweils eine Stunde vor Filmbeginn über die Zufahrt Platanenallee. Pro Fahrzeug sind maximal zwei Erwachsene und die im eigenen Haushalt lebenden Kinder erlaubt. Dabei sind die FSK-Regeln zur Altersfreigabe der Filme zu beachten.

Gekaufte Karten sind ausgedruckt mitzubringen. Sie werden vor Ort bei geschlossenem Fenster durch die Mitarbeiter des Sauerlandparks gescannt.