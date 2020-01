Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autofahrer rast mit Tempo 106 über Landhauser Heide

Hemer. Die Landhauser Heide bleibt eine Raserstrecke. Offenbar rechnen Autofahrer am Wochenende nicht mit Radarkontrollen, denn am vergangenen Samstag blitzte die Polizei jede Menge Autofahrer. 54 Verwarngelder waren in Landhausen fällig. Sechs Autofahrer müssen mit Anzeigen und eventuell auch mit Fahrverbot rechnen. Der Rekord lag bei Tempo 106 bei erlaubten 60 Stundenkilometern. Auch auf der Märkischen Straße wurde geblitzt. Dort gab es 36 Verwarngelder und für Tempo 78 eine Anzeige.