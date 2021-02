Autofahrer flüchten nach Kollisionen

Hemer. Die Polizei bittet bei Unfallfluchten um Hinweise. Zwischen Mittwochabend und Donnerstag 8.50 Uhr wurde ein an der Franz-Schubert-Straße 9 geparkter grüner VW Transporter beschädigt. Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag wurde der linke Außenspiegel eines am Akazienweg geparkten grauen Ford Mondeo beschädigt.

Am Mittwoch zwischen 6.45 und 11.30 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer einen Am Heßufer 21 geparkten violetten VW Multivan. Dadurch brach der Spiegel ab. Der Unfallverursacher hinterließ einen schlecht leserlichen Zettel mit einer „Entschuldigung“ und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben.