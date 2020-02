Auszeit für Alleinerziehende in der Salzoase

Hemer. Eine kleine Auszeit für alleinerziehende Eltern bietet am Montag, 2. März, von 14 bis 15 Uhr das Familienzentrum am Sauerlandpark an. Da der Alltagsstress viel zu oft die Oberhand übernimmt, nehmen sich die Teilnehmer eine Auszeit an einem schönen Ort nur für sich selbst, um die Dinge klarer sehen zu können, heißt es in der Ankündigung. Die wohlige Wärme und die gesundheitsfördernde Wirkung der Salze in der Salzoase biete sich dafür besonder an. Dort ist es im gemütlichen Ambiente möglich, dem Alltag zu entfliehen und die Seele baumeln zu lassen.

Damit die Eltern in dieser Zeit ihre Kinder bestens versorgt wissen, bietet das Familienzentrum nach Absprache in dieser Zeit eine Betreuung in ihren Räumlichkeiten an. Die Anmeldung ist unter 02372/551770 möglich. Der Ausflug kostet 10 Euro und findet in der Salzoase Iserlohn Auf der Aeumes 35 unter der Leitung von sowohl Mitarbeitern der Salzoase als auch des Familienzentrums statt.